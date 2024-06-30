一锅搞定 烹饪小白变高手

现代科技为烹饪爱好者带来诸多便利，烹饪万用锅智慧再升级，一锅抵多锅省时省事。有的配置了数十种烹饪功能，有的能同时烹煮三道菜，或者在5分钟内煮好一道美食。零厨艺者也能轻松做出好料理。

工欲善其事，必先利其器。无论是家庭主妇，或是放工赶回家做饭的上班族，都希望能在最短时间内完成最多的烹饪工作，多功能烹饪万用锅便是厨房好帮手。

现代厨房空间较小，无法摆放太多家电产品，烹饪万用锅可取代众多厨房家电产品和用具，腾出更多的桌面使用空间，整体更美观干净。

Kitchen Idea Kody 21 可自动清洗

Kitchen Idea Kody 21是一款全自动多功能料理机，按照屏幕提示，将食材和调味料放入器皿中，系统可根据食谱需要设置烹饪步骤，自动调节火候、温度和炒菜频率，轻松掌握中餐烹饪技巧，就好像使用洗衣机一样简便。

配置20种烹饪功能，如炒、炸、蒸、炖、焖、煮、拌、保温，做果汁、冰沙、粥、果酱、米饭等，其预先处理功能包括绞肉、揉面、打蛋或奶油、研磨、发酵、冲洗肉类、蔬菜等。

用户可下载应用，从屏幕浏览所有内置食谱，也可通过智能手机远程控制。系统存储约1500个标有配料用量和调料配方的食谱，包括中餐、热菜、烘焙食品、甜点和饮料等，只需5分钟就能烹煮好一道美食。

采用精确温控和快速加热技术，温度可从摄氏37度调节到180度，确保达到所需的烹饪效果。具有环保和高能效特点，节能方面超过电磁炉。

具备自动清洗功能，尤其是免除清理搅拌刀片等配件的烦恼。烹煮食物后，只须在器皿中倒入洗碗碟剂和清水，按下自动清洗钮即可，之后抹干。

附带配件包括：炒、炖和搅拌食物器皿；蒸笼、炒菜或揉面刀片，多功能研磨和搅拌刀片，打蛋器等。

无烟、安全、不溅油，适合老人和孩子使用。

▲价格：$680

设计、功能：9/10

Thermomix TM6 烹饪功能45合1

Thermomix TM6的触屏可让用户浏览“Cookidoo”食谱图书馆的8万道食谱。（商家提供）

Thermomix TM6，一台德国研制的万用锅，拥有来自世界各地的食谱。

Thermomix广受欢迎的多功能万用锅（型号TM6），设置的触屏可让用户浏览“Cookidoo”食谱图书馆的8万道食谱，让烹饪“小白”也能轻松上手，每天做饭变成一个充满喜悦与期待的美好体验。

除了原有功能外，新型号Thermomix TM6增添了超过20种新功能。（商家提供）

这台“45合1”多功能万用锅，是完美厨房好帮手。除了Thermomix原有的搅拌、混合、研磨、捏合、切碎、称重、蒸煮、慢煮和乳化功能外，新型号增添超过20种新功能。例如：肉食爱好者可通过摄氏160度高温模式，用它烹制出焦糖化爆炒的菜肴香味。慢煮模式通过长达12小时的适中热度，烹饪出柔嫩多汁的肉类，入口即化。

内置式称重能精确测量（精确度为1克），非常适用于烘焙、烹饪和需要准备精确食材的料理。只须称入所需食材，加入主锅内即可。

通过顺时针和逆时针方向运转，效仿专业揉搓动作，与传统面包机相比，只需几分钟即可制作出面筋。超强马达可在几秒钟内轻松磨碎冰块、坚果，绞碎肉类、蔬菜和其他食材。

万用锅也是热水壶，可将水加热到37至100摄氏度，冲泡茶、泡奶粉或烹煮面食，非常方便。它具备类似微波炉功能，为食物所需温度均匀加热，或重新加热液体或奶油状食物，而不过度沸腾或搅散食物。

▲价格：$2550

设计、功能：8.5/10

Tokit Omni Cook 贴心安全锁设计

Tokit Omni Cook品牌重视使用安全性，锅盖锁须旋转到适当角度才能打开，防止烹饪过程中被意外掀开。（商家提供）

Tokit Omni Cook这款21种功能万用锅，其独家食谱网站包含数千种佳肴食谱，用户可收集喜欢的食谱并同步使用。网站每个月会更新食谱，可终身免费使用。

它具有多种烹饪模式，包括炖煮、煎炒、榨蔬果汁、蒸煮、揉面等，随时可炖出一锅鲜嫩的牛肉汤，或做一杯消暑冷饮。有双层蒸锅，可同时烹饪三道菜肴，省时省电。用户也可根据菜谱或个人创意，调节烹饪时间、温度和模式，让菜肴味道更个性化。

主机设置18公分超大智能控制面板和触控显示屏，操作简单与清晰。內置光线感应系统，自动适应不同光线环境调节屏幕亮度。

品牌重视使用的安全性，锅盖锁须旋转到适当角度才能打开，防止烹饪过程中锅盖被意外掀开。四扣的锅结构，提供最佳稳定性。安全锁设计锁定机身和主锅，确保烹饪过程的安全性。

▲价格：$1270

设计、功能：8/10