号称全球最轻5G手机　夏普Aquos Sense 8坚实耐用

全球手机市场目前主要由美国、中国和韩国品牌主导，日本手机相对少见。夏普（Sharp）最近在新加坡推出Aquos Sense 8中价手机，号称是全球最轻的5G手机，而且非常耐用，这款手机是否值得入手？

设计：8/10

Aquos Sense 8机身采用雾面铝合金材质，设计很简约，有黑、浅绿和浅铜三种配色。手机只有159克重，握持感很轻盈，放在口袋内也不会觉得沉重。圆形镜头模组并没有很突出，有一个主镜头，旁边是一个超广角镜头与补光灯。相比起目前市场上流行的窄边框设计，Aquos Sense 8的屏幕边框有点厚，显得有些落伍。

机顶具有一个SIM卡槽，用指甲就可以拔出卡盘，比一般手机需要用取卡针更为方便。卡盘可以同时插入一张实体SIM卡与一张microSD卡，最高扩充容量为1TB。机身下方有一个3.5毫米耳机孔，现在已很少见。右边的电源键有指纹识别功能，电源键上方是音量按键。

虽然这款手机很轻巧，却通过16项MIL-STD 810G美军耐用测试，包括：能浸在1.5米深的水中30分钟而仍可操作；从最高1.2米掉落木地板也不会损坏；耐寒（最低零下33摄氏度）和耐热（最高63摄氏度）等。夏普在本地发布会上甚至通过几项示范，向在场的媒体证明手机的确很耐用，例如将手机放入热水中，甚至放进洗碗机中让它彻底受到水流喷射等。

影音：7/10

Aquos Sense 8采用6.1英寸FHD+（2432 x 1080）IGZO OLED屏幕，能显示10亿种颜色，峰值亮度达1300尼特，自适应刷新率90Hz。屏幕看起来很明亮，即使在阳光下也能清晰显示。然而，颜色显示有些过于饱和，看起来不太自然。虽然手机上下有扬声器，但播放视频或音乐时，只有下面的声音比较明显，音效有点不平衡。

摄影：7/10



Aquos Sense 8配备8MP自拍镜头，后置摄影系统包括50MP主摄和8MP超广角摄像头，没有任何长焦镜头。主摄具有光学防抖（OIS）功能，支持自动对焦和HDR拍摄。

Aquos Sense 8的图像清晰锐利，色彩鲜艳。（黄少伟摄）

手机在白天拍摄时表现不错，图像清晰锐利，色彩准确鲜艳。然而，记者认为色彩略显饱和，且长焦功能并不理想。手机通过高动态范围（HDR）功能，能有效减少过度曝光和光线不足的问题，显著提高成像细节表现。夜间摄影方面，手机表现平平，一些细节不够清晰。人像拍摄功能表现优异，背景虚化处理很到位，使主体更加突出。

人像拍摄功能表现优异，背景虚化处理很到位。（黄少伟摄）

手机的HDR效果能有效减少背景过度曝光和前景光线不足的问题，提高成像细节表现。（黄少伟摄）

配置：7/10

手机搭载高通骁龙6 Gen 1处理器，有8GB内存和256GB存储空间，性能方面一般，对重度用户而言可能不够强劲。电池容量为5000mAh，夏普没有提供充电速度，但据海外媒体报道为18W，实在有点慢。幸好手机续航时间挺长，大约每两天才需充电。

总结：7/10



Aquos Sense 8适合那些需要轻便、耐用手机的用户，但在摄影、音效和充电速度等方面还有不足之处。中价位手机选择众多，一些品牌的配置优于Aquos Sense 8，夏普要在竞争激烈的市场中脱颖而出相当有挑战。

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