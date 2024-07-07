惠普Spectre x360 vs戴尔Latitude 7350　二合一变形笔电之战

二合一笔电将传统笔电和平板电脑的功能融为一体。惠普Spectre x360可360度旋转屏幕；戴尔Latitude 7350 Detachable可拆卸键盘吸附在平板底部，两者为满足用户的不同工作需求，展开一场笔电之战。

在现代办公环境中，二合一变形笔电因出色的灵活性和多功能性，越来越受到商务用户青睐。这类笔电将传统笔电和平板电脑的功能融为一体，具备强大的计算性能，能满足不同场合的工作需求。

二合一笔电主要有两种变形设计，一种是有翻转触控屏，另一种则是将可拆卸键盘吸附在平板底部。惠普（HP）Spectre x360（14英寸）属于前者，戴尔（Dell）Latitude 7350 Detachable属于后者，这两款二合一笔电近期都在本地推出。

设计



Spectre x360沿袭了前几代的家族设计，有黑、蓝和银三种配色，重约1.4公斤。机身采用铝材质，键盘上方左右有切角，左上角有一个3.5毫米耳机接口，右上角有一个USB-C（雷电4）充电接口，做工精致，设计独特。机身左侧有一个USB-A接口，右侧还有一个USB-C（雷电4）接口。

Spectre x360的屏幕可以360度翻转，共有四种使用模式——笔记本、帐篷、站立、平板。用户可以任意切换，满足办公、休闲观影、手绘等多种场景使用。平板模式下，由于机身较重，用户若长时间手持使用可能会有些沉。

Spectre x360的屏幕可以360度翻转，共有四种使用模式。（惠普提供）

Latitude 7350的设计跟微软Surface平板电脑很相似。机背下半部有支架，能轻松选停在不同角度，应对不同使用需要。平板部分只有830克，但是加上可拆卸键盘的话，重量会升至约1.26公斤，仍然比Spectre x360轻。值得一提的是，磁吸式书写笔可收纳在键盘凹槽中，且只需短短30秒即可充满电。平板左侧是音量调节按键、3.5毫米耳机孔及一个支持雷电4的USB-C接口；右侧有另一个支持雷电4的USB-C接口。

Latitude 7350 Detachable机背下半部有支架，能轻松选停在不同角度。（戴尔提供）

影音



Spectre x360采用2.8K（2880 x 1800）14英寸OLED触屏，最高刷新率为120Hz，搭载Poly Studio四个扬声器，支持DTS:X Ultra音效，并通过Imax Enhanced认证。这项认证由Imax和DTS携手打造，笔电的影视画面色彩鲜艳，播放流畅，立体声音效很出色，娱乐体验有一定的沉浸感。

Latitude 7350使用13英寸3K（2880 x 1920）IPS触屏，刷新率只有60Hz。显示屏的画面清晰，触控手感也很顺滑。机身配备两个扬声器，音量十分响亮。记者认为娱乐效果相对一般，音效不够沉浸感。

键盘



Spectre x360的键盘手感极佳，打字体验很愉快。键帽使用了大号白色字体，清晰易读，并且支持两档可调节的白色背光。触控板的尺寸很大，占据了大部分手掌托区，一直延伸到机身底部，而且触觉反馈很出色。

Latitude 7350的可拆卸式“Collaboration”键盘以强大磁力吸附在机身上，感觉很牢固。按键回弹反馈不错，敲击输入顺畅。下方触控板虽然面积不算大，但操控顺滑自然。在使用Zoom或微软Teams进行视讯通话时，触控板会显示虚拟的会议控制按钮。

戴尔键盘敲击输入顺畅，触控板会显示视讯会议控制按钮。（戴尔提供）

然而，Latitude 7350键盘并不特别坚硬，如果用力按压还是会有点弯曲。键盘也可以完全反向安装，这样翻转到背面平放时可以确保不会在无意中按下按键。值得一提的是，键盘上有新的微软Copilot按键，能一键快速召唤AI助手，帮忙处理一些工作任务。

配置



Spectre x360搭载英特尔Core Ultra 7处理器和英特尔集成Arc显卡，最高内存32GB，最大存储量2TB。笔电的电池容量为68Wh，续航时间约11小时，作为一款14英寸的二合一笔电，这样的续航能力值得肯定。

基本款的Latitude 7350搭载英特尔Core Ultra 5处理器，用户多付一些钱可以升级到Core Ultra 7处理器。笔电使用英特尔集成显卡，内存为16GB，最高存储量是1TB。电池容量虽然比惠普小（46.5Wh），但续航时间却可以长达12小时，或许跟笔电使用较低功耗的内核及显卡有关。

总结



惠普Spectre x360更适合追求高性能和出色影音体验的用户，而戴尔Latitude 7350 Detachable则较适合需要便携性且续航时间长的用户。Spectre x360买家可免费获得书写笔和HDMI转接器，而Latitude 7350 Detachable的买家会获得键盘和书写笔。

▲惠普Spectre x360：$2749

戴尔Latitude 7350 Detachable：$3443起