森海塞尔Accentum TWS 佩戴舒适价格实惠

Accentum真无线（TWS）是德国森海塞尔（Sennheiser）的最新产品，也是Accentum旗下首款入耳式耳机。相对于高端的Momentum耳机系列，这款耳机价格更实惠，也具备一些相同功能。

设计：7/10



Accentum真无线的设计跟Momentum系列截然不同。首先，充电盒是正方形，而Momentum是长方形。Accentum有黑白两色选择，充电盒和耳机都采用哑光塑料，跟Momentum的织物材质充电盒及金属感耳机有差别。耳机盒跟耳机的重量为52克，相当轻盈。

耳机盒跟耳机的重量为52克，相当轻盈。（厂商提供）

Accentum的耳机喷嘴较短，不会深入耳道，耳机像贴合在耳朵上，佩戴感比Momentum系列舒适。耳机跟耳朵的贴合度很紧，即便运动也不会松脱，不过如果用户耳朵较小，或许会有点挤压感。森海塞尔也提供四种尺寸的耳塞，以便用户随时更换。

耳机喷嘴较短，不会深入耳道，佩戴舒适。（厂商提供）

操作：8/10



耳机使用触控操作，响应很灵敏。左点击一次是启动通透模式，右耳机点击一次是暂停或播放音乐，也可以接听电话；双击左耳机可重播上一首歌，双击右耳机则跳到下一首歌；三次点击右耳机会启动语音助理，而左耳机则在不同的降噪模式之间切换。长按左右耳机可以分别增加或降低音量。用户可以通过森海塞尔的Smart Control应用更改和自定义这些操控手势。

音质：7/10



Accentum使用7毫米动态驱动器，支持蓝牙5.3、SBC、AAC、aptX、LC3编解码规格。这款耳机较强调中音，人声和乐器听起来很清晰、自然。低音效果不强，听摇滚乐不会有沉重轰鸣的感觉。Smart Control应用内有低音增强功能，可稍微提升低音效果。Accentum声场较窄，沉浸感不足，整体音频体验显得有点平淡。

Accentum用户能在应用程式中选择三种降噪模式（关闭、防风或开启），记者认为Accentum的降噪性能一般，或许这是因为耳塞没有深入耳道，虽然提高了舒适度，却影响降噪效果。

电池：7/10



在没开启ANC的情况下，有8小时电池续航时间，加上充电盒可延长到28小时。将耳机放入充电盒10分钟即可充电1小时，充电盒可透过USB-C或无线充电器充电。

总结：7/10



Accentum佩戴体验很好，充电盒体积小巧，便于携带。耳机的音质、电池续航、降噪性能表现一般。它比Momentum True Wireless 4便宜150元，如果你不想花更多钱获得Momentum的音响体验， Accentum是一个不错选择。

▲售价：$299