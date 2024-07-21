Oppo中端手机Reno12 Pro　更聪明更美丽

Oppo Reno12 Pro是本地少数具备AI功能的一款中端手机，在影音和摄影方面均表现出色，AI效果使用简便，并拥有时尚的外表。

中国手机品牌Oppo今年1月刚在本地推出Reno11 Pro中端手机，不到半年，该品牌火速推出新一代Reno12 Pro。跟往年主打人像摄影不同，新手机这次强打各种人工智能（AI）功能，到底表现如何？

设计：8/10

Reno12 Pro采用四边微曲面设计，重量为180克，握感轻盈舒适。本地提供两种手机配色，除了棕色也有银幻紫色，评测手机为后者，机壳采用“流体波纹”设计，有涟漪般视觉效果，而且色彩还会根据光线变化，有时紫有时银，颜值很高。手机使用典型的直列镜头模组，跟Reno11 Pro的大椭圆形模组完全不同。

影音：8/10



Reno12 Pro使用6.7英寸AMOLED屏，FHD+画质的分辨率为2412x1080，具有最高120Hz自适应刷新率。屏幕能显示超过10亿色彩，支持HDR10+，色彩鲜艳明亮。手机顶部和底部有扬声器，可以播放立体声效，虽然低音效果不佳，但整体音质还算清晰，音量也够大。

摄影：8/10



Reno12 Pro前置50MP自拍镜头，后置三摄系统包括：50MP主摄、8MP超广角镜头、50MP长焦镜头（支持两倍光学变焦和20倍数码变焦）。两倍变焦的效果还不错，但如果变焦倍数增大，成像效果就不太稳定。

白天摄影的照片颜色自然，色彩不会过分鲜艳。手机的动态范围也很好，就算在室内拍摄，窗外景物也不会过度曝光，而室内物体也拍得很清晰。夜间摄影效果则一般，细节不是很清晰。人像摄影维持Oppo一贯水准，表现相当出色，背景虚化效果自然，让人物主体显得很立体，色彩很柔和，细节丰富。

白天摄影的照片颜色自然，色彩不会过分鲜艳。（黄少伟摄）

20倍变焦的成像效果不太清晰。（黄少伟摄）

人工智能：8/10



目前多数拥有AI功能的手机为旗舰级别。除了谷歌Pixel 8a，Reno12 Pro是本地少数具备AI功能的中端手机。AI影像功能方面，Reno12 Pro内建“AI橡皮擦”，可以自动识别并消除照片中的杂物或路人；“AI Clear Face”通过高分辨率还原面部轮廓、头发和眉毛等细节，让模糊照片变得清晰；“AI Best Face”在多人合照时能自动识别和修复照片中闭眼的人，让他们将眼睛“睁开”。这些AI效果使用简便，但效果因具体情况而异，有时可能不尽人意。

AI橡皮擦可自动识别并消除照片背景的人物。（图一）（黄少伟摄）

AI橡皮擦可自动识别并消除照片背景的人物。（图二）（黄少伟摄）

手机的AI功能不只应用在摄影上，用户在浏览文件或网页时，也可透过“AI文章摘要”短时间内了解文章重点。“AI录音摘要”能够轻松生成课堂或会议的录音摘要，让重要资讯一目了然；如果需要的话，AI还能提供完整的录音转录，非常方便。手机还有“AI朗读”功能，用AI将网络文章读给用户。

配置：8/10



手机搭载联发科技天玑（MediaTek Dimensity）7300-Energy处理器，拥有12GB内存和512GB存储空间（手机预装不少垃圾软件，会占用一些空间）。手机能满足日常使用，几乎没有任何卡顿或延迟。电池容量为5000mAh，搭配80W快充插头，大约50分钟可以从零充满电。可惜的是，Reno12 Pro并不支持无线充电。

总结：8/10



作为一款中端手机，Oppo Reno12 Pro在外形、影音和摄影方面均表现出色。其AI功能不仅增强影像效果，还有其他实用功能，为用户带来便利。如果你正在寻找一款时尚的中端手机，并想要体验一些AI功能，可以考虑。

▲售价：$949