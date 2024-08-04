玩出梦想创办人黄锋：用游戏精神打造中国苹果

中国科技公司玩出梦想最近发布全球首款安卓系统MR头显，但创办人兼总裁黄锋却是名“果粉”，希望把公司打造成“中国的苹果”，在创新和品质上能与苹果媲美。他贯彻公司的“娱乐精神”，新员工须在一款特别游戏中通关，才能成为正式员工。黄锋认为，员工把工作当成爱好，工作起来才会充满热情。

为了找到真正热爱和享受工作的员工，中国初创科技公司玩出梦想（Play For Dream）将游戏精神彻底融入到招聘流程中，制定了一条独特的入职规则：新员工必须通过一款特别挑选的游戏，才能“转正”，成为正式员工。

玩出梦想创办人兼总裁黄锋接受专访时说：“我创业的时候，希望公司充满娱乐精神，不想把工作和生活分得很开。如果你是为了一份薪资，为了讨生活，你只会完成领导或老板所交代的任务而已。公司名字叫‘玩出梦想’，不是让你去玩游戏，而是希望你把工作当成一种爱好，充满热情。我跟员工的关系很融洽，公司除了工作以外，也是大家在一起玩乐的地方。”

黄锋跟员工的关系很融洽，常跟他们一起打游戏。（邬福梁摄）

黄锋说公司首50名员工都是在游戏中通关才转正的。随着公司员工增加，他把游戏难度降低，但依然坚持要玩游戏才能转正的独特规则。如果新员工不是游戏玩家呢？黄锋笑答：“他们还是得学如何打游戏，不过我会安排人专门教他们。”

从经营网咖开始

黄锋的事业一直跟游戏紧密相连。他在中国除了经营1000多家网咖，也经营电竞社区应用程序。2020年，他决定创立玩出梦想，涉足研发和制造VR（虚拟实境）及MR（混合实境）头戴显示器（简称头显）。

涉足头显领域，黄锋说当初是希望有更大的个人成就，也为创造下一个商机，“我是一个游戏玩家，会去体验所有品牌的头显设备。体验完以后，认为他们都做得不好，要么太重，要么会造成晕眩，不然就非常贵。我认为消费者需要一个更好的产品，于是成立了玩出梦想。”

黄锋坦言创业初期遇到了不少挑战，最大困难是吸引顶尖科技人才加入。“我之前是经营网咖和应用的，背景不是科技公司，在招聘人才过程中很难得到应征者的信任。这些人不是靠薪资就会被打动，他们还要认可我们的想法以及发展愿景。”

他分享一段有趣经历：“我们好不容易说服了一个算法人才加入，后来听说他的同学算法也很好，在全球500强企业工作，于是请他去招募同学。谁知道，他竟然反被那名同学挖过去，让我们损失唯一的算法员工，令我们非常痛苦！”

尽管黄锋在组建团队的过程中遇到许多挫折，但他始终没有气馁，凭借着顽强毅力和不懈努力，不断寻找合适人选，最终成功组建一支理想团队。玩出梦想目前有200多名员工，其中有70%是研发人员，至今已发布两款自研的VR头显。

计划跟本地大学合作

今年6月，玩出梦想在新加坡香格里拉酒店发布全球首款安卓系统的空间计算设备——玩出梦想MR头显，吸引本地和区域媒体竞相报道。玩出梦想也宣布，在新加坡成立亚太总部，以新加坡为踏板，进军海外市场。黄锋并计划跟本地大学和研发机构合作，估计未来会在本地雇用几百人。

玩出梦想今年6月在新加坡香格里拉酒店发布MR头显，吸引本地和区域媒体竞相报道。（受访者提供）

黄锋说：“首先，很多全球500强企业都选择在新加坡设立区域总部；第二，新加坡人均收入非常高，符合我们的产品目标市场；第三，新加坡是一个多元文化国家，对新产品和新技术都非常包容。”

玩出梦想MR重量为650克，配备双目8K Micro-OLED屏，能呈现超高分辨率与鲜艳色彩。产品采用自研超轻树脂“Pancake”光学技术和第二代高通骁龙XR2+ Gen 2处理器，除了支持手柄，也有眼动追踪、手势控制和语音命令等功能。这款设备可显示IMAX级影像内容并播放DTS沉浸式音效。

玩出梦想MR支持手柄、手眼和语音等交互方式。（邬福梁摄）

有趣的是，玩出梦想MR虽然是一部安卓设备，但黄锋本人却是一个“果粉”，十分崇拜苹果创始人乔布斯和苹果产品。他坦言，玩出梦想MR是直接对标苹果Vision Pro头显，他并希望把公司打造成“中国的苹果”，在创新和品质上与苹果媲美。

作为“果粉”，黄锋说他办公室里放着一张乔布斯的照片，“他真的是一个天才！乔布斯有句名言‘Stay hungry. Stay foolish.’（求知若饥，虚心若愚），他能一秒钟变得很愚蠢，以用户最基础体验为出发点，做出革命性产品。乔布斯也说仅有科技是不够的，科技需要与人文艺术相结合，才能让人们心驰神往。这些产品理念都是我们值得学习的。”

看好MR领域市场

玩出梦想MR预计于今年10月在新加坡和马来西亚率先推出，2025年会在泰国、印度尼西亚、越南和日本上架。黄锋对公司寄予厚望，希望玩出梦想的产品今后能进入千家万户，成为大家的主要娱乐工具，用来看电影、玩游戏、社交和运动等。

AI目前在手机和电脑上已开始得到广泛应用。对于这股AI革命，黄锋预测AI未来可以打造出逼真的“虚拟人”，而MR领域是最大的应用场景。“你戴上MR眼镜后可以跟虚拟人互动，它们会是你的分身、助理、女友、男友，甚至宠物，几乎跟真人一样。你可以跟虚拟人谈恋爱、聊天、上课，成本比实体机器人低得多。”