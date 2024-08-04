三星Z Flip6 Z Fold6　外观小改内核升级

三星（Samsung）最新折叠手机——Galaxy Z Flip6和Galaxy Z Fold6于7月底在新加坡出售。这两款新型手机延续上一代的外观设计，并显著提升人工智能（AI）功能。

设计



上下折叠的Z Flip6有银、黄、绿、蓝四种颜色，重量（187克）和折叠厚度（14.9毫米）都跟上一代相同。左右折叠的Z Fold6外观同样变化不大，有蓝、银、粉红三种配色。Z Fold6重量从上一代的253克减至239克，折叠厚度从13.4毫米减到12.1毫米，握感更佳。

Z Fold6有三种配色，重量从上一代的253克减至239克。（三星提供）

两款手机的铰链很紧密，让用户可以在几乎任何角度悬停，上下屏会出现不同功能。上一代手机并没有防尘等级，Z Flip6和Z Fold6这次达到IP48防尘防水级别，可防止1毫米或以上的异物侵入，并在1.5米深的水中放置30分钟而不受破坏。

影音



Z Flip6的内屏是一块6.7英寸的AMOLED屏，达到FHD+（分辨率2640 x 1080）水平，有120Hz自适应刷新率；外屏是3.4英寸AMOLED屏，只有60Hz刷新率。另一方面，Z Fold6外屏稍微变大，从6.2英寸增加至6.3英寸；内屏尺寸不变，维持在7.6英寸，具有2160 x 1856分辨率；内外屏同样有120Hz自适应刷新率。

两款手机的屏幕显示色彩靓丽，画面流畅，影音娱乐体验很好。内屏中间依然可见折痕，但对观影的影响不大。两款手机具立体声扬声器，音量很大，音效清晰。

人工智能



三星自今年初发布的S24系列起便开始主打移动AI功能。Z Flip6和Z Fold6延续这股AI攻势，增添几项新功能，进一步优化用户体验。例如“草图至图像”（Sketch to image）功能允许用户在Notes或照片Gallery中手绘简单草图，之后利用AI生成出更精致的图像。用户可以从水彩、插画、素描、流行艺术或3D卡通五种风格中选择，手机会生成出四个图像版本。这功能简单好用，但是实际用途到底有多大，则因人而异。值得一提的是，“草图至图像”或许内置一些审核机制，当记者尝试绘制枪支，发现该功能没有执行这一要求。

“草图至图像”功能允许用户手绘简单草图（左图），再利用AI生成出更精致的图像（右图）。

“笔记辅助”（Note Assist）通过AI生成摘要和各种文本格式，让用户更容易消化和理解笔记内容。新添加的转录功能可以直接在Notes中对语音录音进行转录、翻译和摘要。记者以中文录音测试，发现AI摘要相当准确，然而转录文本的准确度则有待进步，如果录音还掺杂一些英文词，AI或许无法转录。

“笔记辅助”通过AI生成摘要和各种文本格式，让用户更容易消化和理解笔记内容。（三星提供）

三星也添加了“浏览助理”（Browsing Assist），用来翻译和总结网页，不过只能在三星自家的网页浏览器中使用。记者测试后同样觉得AI摘要能力不错，但AI的英译中却显得有些不自然，甚至有一些奇怪用语，让人啼笑皆非。

此外，两款折叠手机也新增“翻译对话”模式，主屏和外屏会同时显示翻译内容，让对话双方能更有效地沟通。

摄影



Z Flip6的广角主摄获得提升，从12MP升级到50MP，12MP超广角镜头维持不变。Z Fold6的后置三摄系统保持不变，包括：50MP主摄、12MP超广角镜头、10MP变焦镜头（支持3倍光学变焦，30倍数码变焦）。两款手机可折起来放置在桌面上拍照或录影，上半屏可展示取景框，下半屏会出现各种摄制功能按钮，提高了拍摄的灵活性和效率。

Z Fold6的摄影效果出色，天空和植物的色彩鲜艳讨喜。（黄少伟摄）

这两款手机的摄影效果保持三星一贯的卓越品质，色彩鲜艳且讨喜。无论是晴天还是阴天，动态范围表现很出色，在强烈阳光下依旧能清晰捕捉阴影中的细节。人像拍摄方面表现优异，背景虚化效果自然，令主体更加突出。

Z Flip6能捕捉并处理复杂的光影效果。阳光透过金属网格洒下的光斑看起来很清晰，细节丰富，视觉效果自然和谐。（黄少伟摄）

配置



两款新手机搭载高通骁龙8 Gen 3处理器，最高内存为12GB，最高存储量是1TB。Z Flip6的电池容量比上一代多，从3700mAh增加至4000mAh；Z Fold5的电池容量维持不变，为4400mAh。两款手机的充电速度不变，一样支持25W有线快充及15W无线充电，充50%电量需半小时，充电速度比起一些旗舰安卓手机较慢。

总结



Z Flip6和Z Fold6的外观设计和摄影功能跟上一代没有很大差别，最大的硬件升级是使用较新的处理器。如果你是上一代的用户，没有必要升级。尽管新的AI功能为用户带来新体验和便利，但它们仍存在一些不足，相信过一段时间，三星会通过用户反馈和更好的AI训练模型来改善。

▲Z Flip6：$1648起

Z Fold6：$2548起