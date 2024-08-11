荣耀200 Pro朝专业人像写真迈进

中国手机品牌荣耀（Honor）近期在新加坡推出“200 Pro”中价手机。荣耀曾是华为的子品牌，主要面向年轻消费者。2020年11月，华为由于受美国政府制裁，宣布出售荣耀手机业务，从此华为和荣耀分道扬镳。荣耀200 Pro跟法国巴黎著名的人像摄影工作室“雅顾”（Studio Harcourt）合作，称能帮用户拍出顶级的人像写真。

设计：7/10

荣耀200 Pro的机背以海岸曲线和潮汐为设计灵感，相机模组周围如大海一样是镜面，其他部分采用磨砂纹理。手机重量为199克，虽然目前较流行直面屏手机，但是荣耀200 Pro仍采用四曲屏设计，圆滑的边缘提供不错的握感。机背的椭圆形相机模组很大，非常显眼，内置三个镜头。

影音：8/10

手机配备了一块6.78英寸OLED显示屏，分辨率为2700 x 1224，峰值亮度高达4000尼特，刷新率为120Hz。色彩方面支持100% DCI-P3广色域，获得德国莱茵（TUV）无频闪和全域护眼双重认证。屏幕色彩鲜艳、对比度高。立体声双扬声器系统的音量充足，音质清晰，饱满有力。

摄影：8/10

雅顾成立于1934年，以拍摄人物肖像闻名于世，许多影视巨星及社会名流都是其顾客，例如范冰冰、杨紫琼等。荣耀与雅顾合作，共同开发200 Pro的AI人像引擎，运用雅顾的调色为用户提供专业摄影棚级的人像效果。

荣耀200 Pro后置三摄系统包括50MP主摄、12MP超广角和50MP长焦镜头（支持2.5倍光学变焦和50倍数码变焦）。手机提供了三种不同的人像模式，分别是“雅顾生动”“雅顾质感”和“雅顾经典”。“雅顾生动”的色彩风格比较自然，应该是用户最常用的模式；“雅顾质感”有较浓厚和温暖的色彩及强烈的明暗对比；“雅顾经典”则是黑白照模式。

记者觉得荣耀200 Pro的人像模式效果表现不一，多数情况拍出来的效果不错，但有时人物背景虚化效果不太精准，或主摄像头对移动人物的拍摄速度不够快。如果你要拍出雅顾风格的写真，需要有特别的环境设置（如干净背景，辅助灯光等），一般拍照情况或难做到。

“雅顾生动”人像模式有较自然的色彩风格。（黄少伟摄）

普通摄影有自然、生动和真实三种模式。有趣的是，真实模式的照片色彩看起来比较饱和，反而生动模式的照片色彩较贴近真实。白天摄影总体表现很好，色彩鲜艳讨喜，细节清晰。然而，记者在海边拍夕阳风景时，发现色温有时会偏蓝。夜景模式的照片虽然看起来挺明亮，但细节不是很清晰。

白天拍的照片，色彩鲜艳讨喜，细节清晰。（黄少伟摄）

傍晚拍海边风景时，色温偏蓝。（黄少伟摄）

配置：7/10



荣耀200 Pro搭载高通骁龙8s Gen 3处理器，有12GB内存和512GB存储空间。手机处理各种任务的表现很顺畅，响应快速。

电池：8/10

手机配备5200mAh电池，续航时间令人满意，使用一整天不是问题。它支持100W有线超级快充及66W无线快充，约45分钟能将手机从零充满，速度很快。

总结：8/10

荣耀200 Pro外观设计不是很突出，不过屏幕、性能、续航能力表现出色。摄影能力虽然没有荣耀Magic6 Pro好，但在多数摄影情境下的表现令人满意。

▲售价：$799