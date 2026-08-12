中国手机制造商荣耀（Honor）8月12日在广州举行全球发布会，正式推出全球首款“机器人手机”（Robot Phone）。手机将传统云台（gimbal）相机的稳定拍摄体验融入机身，背部隐藏集成了一个四自由度（4DoF）钛合金机械云台及可从机身升降的机械臂摄像头模组，让创作者能够轻松地拍出电影级的画面。

机器人手机采用后置三摄系统，并与德国知名影视设备公司ARRI联合调校。三个摄像头包括：一个200MP云台主摄（支持在ARRI电影模式下录制10-bit ARRI LogC3视频）、一个200MP潜望式长焦镜头（支持2.7倍光学变焦）和一个50MP超广角镜头。

ARRI LogC3录制是一种专业级视频拍摄格式，可保留更丰富的亮部和暗部细节，让后期调色拥有更大创作空间，呈现更接近电影级的画面效果。

机器人手机厚度约9.6毫米，重量248克，配备6.31英寸峰值亮度6800尼特的屏幕。它搭载高通骁龙8 Elite Gen 5处理器，内置7060mAh电池，支持120W有线快充和50W无线充电。

手机将云台和摄像头收纳进机背凹槽内，机身厚度只有9.6毫米。（黄少伟摄）

云台重量只有2.6克，从机身弹出或收纳仅需0.8秒，并支持多种电影级运镜模式，包括俯仰锁定（Tilt Lock）、第一人称视角（FPV）、FPV竖拍模式及AI旋转运镜（AI SpinShot）等。

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机器人手机搭载了“Yoyo”智能机器人模式，具备多模态感知系统，能够识别手势和理解语音指令，帮用户自动调整相机角度等。Yoyo还可识别音乐快慢，让云台随音乐做出不同动作。在拍摄Vlog、直播或进行视频通话时，镜头会自动跟拍，持续将用户保持在画面中央。

机器人手机将先在中国发售，售价9999人民币（约1900新元）起。荣耀目前没有计划在新加坡推出这款手机。