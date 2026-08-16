三星两款新的横折手机Galaxy Z Fold8及Z Fold8 Ultra最近在本地正式开卖。一款是采用全新“护照式”比例设计，机身更短更宽的Z Fold8；另一款则是延续去年修长机身比例的Z Fold8 Ultra。凭借全新屏幕比例，Z Fold8成为今年三星折叠手机阵容中讨论度最高的一款产品。消费者该如何选择？

设计

Z Fold8有黑、白、紫三色。折叠时宽度约82毫米，长度约124毫米，尺寸跟一本新加坡护照几乎相同。手机展开后厚度仅4.5毫米，重量为201克，是三星Z Fold系列迄今最轻的折叠手机。

因Z Fold8机身比一般手机更宽，刚拿在手中有些不适应，手指无法像使用Z Fold8 Ultra那样轻松握持，但久了就会习惯。

Z Fold8尺寸跟一本护照几乎相同，容易携带。（三星提供）

随着Z Fold8的推出，Z Fold8 Ultra现在变成三星最大折叠屏手机，尺寸跟去年Z Fold7大致相同。折叠时厚度为8.9毫米，展开时仅为4.1毫米。Z Fold8 Ultra有黑、白、深紫三种配色。

两款手机的机背采用同样的低调设计风格——纵向排列的镜头模组微微凸起，搭配磨砂玻璃背盖。不同的是，Z Fold8有两个镜头，而Z Fold8 Ultra有三个镜头。两款手机具备IP48防尘防水级别，能防止大部分灰尘进入机身，也可在最深1.5米水中浸泡30分钟而无损。此外，三星也延续多年传统，没有附送手机壳和充电器。

影音

Z Fold8的7.6英寸内屏采用全新的4:3屏幕比例，横向更宽，纵向较短，更适合阅读电子书、观看视频等；外屏为5.5英寸，采用10:16屏幕比例。另一方面，Z Fold8 Ultra外屏是6.5英寸，内屏是8英寸。

Z Fold8外屏虽然比较小，但浏览社交媒体或输入文字的体验都很顺手，就算单手操作也很舒服，手机不会感觉很重。至于内屏，记者认为4:3比例是一个相当均衡且实用的屏幕比例。多数照片是以4:3比例拍摄，因此显示时几乎能够完整覆盖屏幕，视觉效果十分理想。

用Z Fold8（左）观看16:9比例影片时，虽不能完全消除上下黑边框，但比起Z Fold8 Ultra，能更有效地利用屏幕空间。（黄少伟摄）

用Z Fold8观看16:9比例影片，体验也不差，虽然不能完全消除上下出现的黑边框，但比传统狭长的折叠屏手机，它能够更有效地利用屏幕空间。要留意的是，Z Fold8展开后以横向观看影片时，扬声器分别位于机身的上下两侧，因此声音的方向感会显得有些奇怪。

另一点值得注意的是，Z Fold8并不像Z Fold8 Ultra那样，支持半展开（Flex Mode）方式观看视频，即你无法把手机折成约90度，以下半部机身充当支架，用上半部屏播放影片。

两款手机的屏幕素质都很出色，内外屏均支持120Hz自适应刷新率，画面显示十分流畅顺滑。色彩鲜艳饱满，屏幕亮度充足，内容清晰易读。正面观看时，屏幕折痕几乎难以察觉，基本不会影响观感。

摄影

Z Fold8采用后置双摄系统，包括50MP主摄（支持两倍光学变焦和10倍数码变焦）和50MP超广角镜头。另一方面，Z Fold8 Ultra搭载后置三摄系统，包括200MP主摄（支持两倍光学变焦）和10MP长焦镜头（支持三倍光学变焦和30倍数码变焦）维持不变；超广角镜头从上一代的12MP大幅升级至50MP，可拍摄更清晰的照片。

两款手机的日间拍摄表现很相似，色彩鲜艳讨喜；此照片为Z Fold8所摄。（黄少伟摄）

两款手机的日间拍摄表现很相似，色彩鲜艳讨喜，动态范围也相当不错，成像效果令人满意。不过在远距离变焦摄影方面，Z Fold8 Ultra实力更强，能拍到更多细节，画面锐利度也较高。到了夜间或光线不足的环境，Z Fold8 Ultra更强的感光能力也带来更好的表现，照片看起来很明亮，暗部细节丰富。

配置

Z Fold8和Z Fold8 Ultra均搭载高通骁龙8 Elite Gen 5处理器，拥有最大16GB内存和1TB存储量。两款手机同样搭载三星One UI 9.0操作系统，在操作界面、功能体验以及整体性能表现方面，几乎没有差别。

电池

Z Fold8电池容量为4800mAh；Z Fold8 Ultra电池容量从上一代的4400mAh升至5000mAh。Z Fold8和Z Fold8 Ultra在普通使用情况下，能分别使用约14小时和16小时。两款手机均支持45W有线充电，约30分钟可将电量充至63%；它们同时也支持最高20W无线充电，充电速度中规中矩。

总结

Z Fold8 Ultra更像是去年Z Fold7的小幅升级版，仅提升电池容量和超广角镜头的像素。如果你拥有上一代Z Fold7，应该无需更换。

至于Z Fold8，它更容易放入口袋携带，更宽阔的外屏及4:3比例的内屏具有很高的实用性，应该能吸引更多用户群使用。据传，苹果首款折叠手机将采用与Z Fold8类似的屏幕比例。随着苹果加入市场，其他中国手机品牌预计也会陆续跟进，“护照型”折叠手机很可能成为未来主流。

▲售价：Z Fold8：$2498起；Z Fold8 Ultra：$2798起