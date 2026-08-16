相隔约七年，Marshall在新加坡推出全新Stockwell III中型便携式蓝牙音箱。到底这款音箱有什么改变？

设计：9/10

Stockwell III有黑白两色，长宽高为162 x 74 x 180毫米，重1.3公斤，延续Marshall一贯的摇滚风格设计，音箱正面有醒目的金色“Marshall”品牌标志。前后均采用金属网罩，营造浓厚的复古音箱气息。机身外层包覆人造皮革材质，不仅提升质感，也增强耐用性。随附的可拆卸提带则借鉴吉他背带设计，让整体造型更具音乐元素与辨识度。

音箱上方有电量LED显示灯和一组金色旋钮和按钮。（厂商提供）

音箱上方有电量LED显示灯和一组金色旋钮和按钮，包括电源按键、蓝牙连接按钮、音量、低音和高音旋钮等。用户还能通过按键播放、暂停、前后跳过曲目。独特的“M按键”可切换至预设模式，目前作用不多，只能在两种预设音效模式之间切换。整体操作非常简单，上手毫无难度。整体而言，Stockwell III外形讨喜，质感出色，用起来十分顺手。

Stockwell III除了支持蓝牙无线播放，也有3.5毫米音频接口和USB-C接口，可直接有线连接音源设备。值得一提的是，USB-C接口还能反向输出电力，将音箱当作移动电源，为手机或其他电子设备充电。

此外，防水防尘等级也从上一代的IPX4提升至IP55，意味着它适合户外使用，遇到小雨、水花飞溅或沙尘，也能正常工作。不过，它不能浸入水中。

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音质：8/10

音箱内置一个3英寸低音单元及两个1.75英寸全频单元，负责不同频段的声音播放。记者以陈佳的《月下煮茶》以及老鹰乐队经典歌曲“Hotel California”进行试听测试，觉得人声清晰，中频通透自然，低频紧实且控制得不错，不会出现过度轰鸣的情况，整体听感均衡耐听。

Stockwell III的音量能轻松填满大型空间，令人印象深刻。即使大声播放音乐，也不会出现“破音”状况，声音始终保持清晰、饱满。音箱也搭载“多向立体声系统”（True Stereophonic Sound），可营造出360度环绕音效，无论用户在哪个位置，都有沉浸式的听觉体验。

音箱新增Auracast音频分享功能，方便多人同时一起听音乐或看电影。另一个新功能是“自动调音”，当音箱靠近墙面等，系统会自动调整音效表现。不过，这项功能的运作方式并不像一些高阶音箱的自动调校系统那样先进，因为Stockwell III并未内置麦克风，因此无法通过声音反射来调音。它只是让用户在手机应用中回答问题——音箱是否靠近边缘或墙面，系统会根据答案自动调音。

电池：9/10

最明显改进是电池续航力翻倍，单次充电可连续播放超过40小时。音箱也支持快速充电，只需充电20分钟，即可获得约7小时的播放时间，足以应付临时外出的需求。

总结：9/10

Marshall Stockwell III容易携带，音质、外观设计和续航表现都很亮眼，值得列入购买清单。

▲售价：$379