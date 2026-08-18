为庆祝ROG品牌诞生20周年，华硕（Asus）推出限量版的“Edition 20”系列产品，包含主机板、显示屏、键盘、鼠标、电竞椅等。

“Azoth Extreme Edition 20”是一款机械游戏键盘，键帽采用侧边半透明、顶部黑色的设计，让金色背光能够从键帽侧面透出，营造独特的视觉效果。键盘右上角还配备一块1.47英寸OLED触控屏及控制旋钮，可用于切换背光效果、个性化设置、调节音量等功能。

值得一提的是，华硕特别出售“键帽盲盒”（$49），每盒随机内含一款键帽，设计取材于经典的ROG产品和标志性元素，例如电竞椅、耳机、鼠标等。

另一个吸睛产品是“Harpe II Extreme Edition 20”游戏鼠标，采用黑色半透明外壳，金色滚轮及侧键，流露出奢华设计感。这款鼠标搭载全新的光学传感器，最高灵敏度达6万5000DPI，可在玻璃表面上使用。连接方式包括USB有线、蓝牙及2.4GHz无线三种模式，方便用户根据不同使用场景切换。

▲售价：ROG Edition 20套装$11,999起