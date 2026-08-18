谷歌刚发布全新的Pixel 11手机系列，包括Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL及Pixel 11 Pro Fold折叠手机。

全系升级幅度不大，三款直板机型均采用重新设计的椭圆形相机模组，以一整块贯穿机身的玻璃打造，整体设计更显精致。三款机型同样达到IP68防尘防水等级，并搭载谷歌全新的二纳米Tensor G6处理器。相较上一代Tensor G5，Tensor G6的网页浏览速度提升了25%，应用启动速度也提升15%。

Pixel 11 Pro和Pro XL的相机条上新增“HiLight”指示灯，可通过彩色显示哪一位联系人来电。Pixel 11 Pro（6.3英寸）和Pro XL（6.8英寸）也更新了主摄和长焦镜头，现拥有50MP主摄、48MP超广角镜头和48MP长焦镜头。Pixel 11 Pro配备4850mAh电池，而Pro XL则搭载5115mAh电池。

入门级的Pixel 11（6.3英寸）没有“HiLight”指示灯，其后置三摄系统包括48MP主摄、13MP超广角镜头和10.8MP长焦镜头；电池容量为4985mAh。

Pixel 11 Pro Fold重量约239克，外屏升级至6.5英寸Super Actua屏幕，内屏则是8英寸Super Actua Flex屏。手机搭载全新的48MP主摄，长焦摄像头则支持最高30倍数码变焦。手机内置4806mAh电池，续航时间超过24小时。

谷歌Pixel 11系列目前已开放预购，并将于8月20日起在新加坡正式开售。

▲售价：

谷歌Pixel 11系列：$1299起

谷歌Pixel 11 Pro Fold：$2499