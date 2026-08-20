新加坡时尚摄影师、创意总监Walter Tan，以及拥有百万粉丝内容创作者Rurusama，都不愿被单一头衔定义。从角色扮演、内容创作到摄影与创业，两人分享如何在不同身份之间切换，走出属于自己的斜杠人生。

配合三星（Samsung）推出全新系列折叠手机，Walter Tan和Rurusama分享各自的“斜杠人生”。

“斜杠人生”是近年来非常流行的概念。简单来说，斜杠人生指的是不再满足于单一职业或身份，而是选择拥有多重职业和多元身份的生活方式。

先问一个简单的问题：如果有人要求你用一个词来形容自己，你真的做得到吗？或许很难。毕竟，一个人的可能性，又怎么能被一个职业头衔概括？

这正是三星这次“Unfold Your Range”宣传口号的概念。当我们不再试图用单一标签定义自己，而是允许好奇心带领自己走向不同领域，人生也许会因此打开更多可能。

对于Walter Tan和Rurusama而言，斜杠青年的形象从来不是刻意经营出来的人设，而是他们一路探索、创作和成长的自然结果。

Walter Tan从摄影与创意指导出发，在时尚、艺术、科技与影像构建自己的视觉世界。Rurusama则穿梭于内容创作、角色扮演、品牌、投资、旅行与社群之间，以不同方式表达自己。

他们的共同点是：从来不把自己局限在一个身份。

Walter Tan：好奇心比擅长更重要

Walter Tan是本地知名时尚摄影师与创意总监，也是创意制作公司Assemblyclan以及摄像馆Happy Frames创办人。

“创意总监的称呼对我来说有点太规整，我更倾向于把自己视为影像创作者，不断通过视觉去构建世界、氛围和情感的人。”

摄影从来不只是按下快门。他真正着迷的，是透过影像构建一个世界，让人产生情绪、产生感受。“我可能因为摄影或创意指导而为人所知，但真正驱动我的，其实是构建世界。”

这种对构建世界的执着，也解释了为什么摄影、时尚、艺术、故事与科技能够在他的创作中自然交汇。

“拥有多元可能，意味着能够在不同媒介之间不断进化，同时不失去作品的灵魂。斜杠青年并不是要什么都做，而是能够在不同媒介和不同情绪之间自由转换，同时不失去自己的声音。”

工作之余他也是一个孝顺的孙子，会带爷爷奶奶出门趴趴走，同时也是家里毛小孩的“爸爸”。相比工作时对影像细节的执着，生活里的他更加随性。无论哪一面，他始终在寻找能够让自己产生感觉的事物，并勇敢且愿意在社交媒体分享自己的多元面貌。

他认为，好奇心比擅长更重要。“你不需要什么都擅长。你只需要知道，是什么将你所做的一切连接起来。”

Walter携手三星于8月7日至23日，在来福士城举办个展《DREAMLAND: THE FACTORY》，其中一件动态艺术作品以Galaxy Z Fold8折叠手机为灵感创作，观众亦可以在现场了解更多Galaxy Z Fold8折叠手机的功能。

Rurusama：不愿只走一条路

内容创作、角色扮演、经营品牌、投资、旅行、学习、建立社群…她从来不想只专注于一件事。“当一个人好奇心太强、不愿只走一条路时，就会成为一个拥有多重身份的人。”

这些看似截然不同的领域，其实都是同一个人的不同表达方式。“我喜欢建立社群、故事叙述、打造品牌、投资、旅行和学习，它们都是同一个人的不同表达方式。”

成为一个斜杠青年，并不代表要把自己的生活塞得满满的；拥有多重身份的人并不是要做得更多，而是不愿意把自己局限在一个已经不再适合自己的头衔里。

她的每一天都不尽相同，活得格外精彩。有时，她一边喝咖啡，一边审核合约；有时忙着拍摄内容、赶飞机、主持活动或出席时装秀。即使到了午夜，她或许仍在回复讯息，因为灵感总在最意想不到的时刻出现。

这样的生活节奏或许会让旁人感到混乱，但Rurusama自有一套规律。“当我不再试图让每一天看起来都一样时，生活反而运转得更顺畅。”

借仪式感 在不同身份之间切换自如

切换不同身份时，Rurusama可能会换一套衣服、播放不同的音乐、出去走走、点一杯咖啡或者花十分钟独处。这些看似微小的动作，都是帮助她转换模式的仪式感。

“人们以为蜕变发生在某些重大时刻，但大多数时候，其实是一些微小的仪式在告诉你的大脑：‘现在我们要成为另一个人了。’”

支撑她在不同身份之间持续前进的，并非什么复杂的方法，而是一个简单的习惯：对自己说过的话负责。“不是那些轰轰烈烈的承诺，而是一个个微小的约定。”

无论是坚持运动，还是按时发送电邮，她都会认真兑现。“我意识到，自信并不是建立在别人的赞美之上，而是一次又一次向自己证明，自己说过的话是有分量的。”

平衡：不是每件事都要得到同样的关注

拥有多重身份也意味着必须面对一个问题：如何平衡？

Rurusama认为，人们对平衡最大的误解是以为每件事都必须得到同等关注。她意识到人生有不同的阶段。“有些阶段是为了建立事业和人生；有的是为了休息；也有为了暂时消失以便弄清楚自己接下来会成为怎样的人。

她追求的从来不是完美平衡，一旦发现与在做的事无法产生共鸣，她会选择放手。这也许正是拥有多元可能真正的意义：不是永远向外扩张，而是允许自己改变、成长甚至跟过去的自己告别。

手机是记录成长的档案库

对于每天都在不同身份之间切换的Walter和Rurusama而言，手机也早已不只是通讯工具。

对Rurusama来说，它几乎承载了生活的每一个部分。

“我的整个人生都存在里面。商务会议、航班预订、凌晨2点突然想到的内容创意、那些多年后我还会看回的照片，以及改变了我的人生的对话。”

对于一个总是在不断前行的人来说，手机更像是记录着她成长的人档案库。而这也正是三星最新系列希望回应的生活方式：当一个人的人生不再只有单一方向，科技也应该足够灵活，跟得上每一次转换。

三星推出迄今最完整的折叠手机阵容：Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8与Galaxy Z Flip8，三款拥有不同定位的手机，为不同生活、工作和创作方式而打造。

Galaxy Z Fold8：为日常探索而生

全新的Galaxy Z Fold8是三星迄今最轻巧的Z Fold，仅重201克。（三星提供）

全新的Galaxy Z Fold8是三星迄今最轻巧的Z Fold，仅重201克，并围绕用户日常浏览内容的方式而设计。折叠后为10:16的封面屏幕，适合快速回复讯息、浏览社交媒体及观看短视频。展开后为4:3的主屏幕为游戏及电影提供更大的视觉空间；旋转后，同样的比例也适合阅读电子书及长篇内容。

新的Flex Titanium屏幕结构，让机身更纤薄、更耐用，同时带来更顺畅的折叠体验；搭载Vision Booster，最高亮度达 3000 nits，提升户外可视度；双50MP相机、Dual Recording及My FanCam，可自动追踪拍摄主体，并将画面重新构图为适合社交媒体分享的短片。

Galaxy Z Fold8 Ultra：极致生产力

Galaxy Z Fold8 Ultra首次将三星的Ultra标准带入折叠屏系列，展开与折叠之间，兼顾大屏体验与便携设计。（三星提供）

对于日程繁忙、需要同时处理不同任务的用户，Galaxy Z Fold8 Ultra首次将三星的Ultra标准带入折叠屏系列。

手机的8英寸主屏幕打造真正的多任务工作空间；展开后仅4.1mm，是三星Sa迄今最纤薄的Z Fold，重量为215g；200MP主摄像头，200MP模式支持HDR；同时配备全新的50MP超广角相机，适合拍摄风景、室内空间及微距照片。

通过全新的APV编码格式支持8K视频录制，并配备Cine LUT，可直接通过手机进行电影级色彩调色；5000mAh电池，配备全新的双路径45W快速充电；扩大的石墨散热系统，在高负载工作时提供持续稳定的性能。

Galaxy Z Flip8：最具表现力的折叠手机

Galaxy Z Flip8是三星迄今最纤薄、最轻巧的Flip折叠手机，为日常表达与创作增添更多个性。（三星提供）

适用于快速、即兴、随时随地发生的生活瞬间。Galaxy Z Flip8是三星迄今最纤薄、最轻巧的Flip折叠手机，重量仅180g，厚度仅6.1mm。

重新构想、以人工智能（AI）为核心的FlexWindow可直接在封面屏幕呈现应用程序、资讯及操作；Now Brief会在需要的时候，及时提供一目了然的资讯；通过Gemini Intelligence实现免提自动化，可由侧键或语音触发。

50MP自拍相机搭载ProVisual Engine，呈现自然肤色及动态散景效果；Flex Mode、Camcorder Grip搭配Zoom Rocker，以及支持Horizontal Lock的Super Steady，让移动拍摄更加稳定流畅。FlipShot和Mirror View，带来更具创意、更个人化的镜面自拍体验。

同步推出：Galaxy Watch Ultra2 与 Galaxy Watch9

Galaxy Watch Ultra2与Galaxy Watch9以不同风格融合智能科技与日常生活，满足运动探索与健康管理需求。（三星提供）

作为此次新品阵容的最后一环，三星推出两款全新的智能手表，用户可检视健康，包括睡眠呼吸暂停检测、心脏健康评分、每日心肺负荷及健身指数，全由AI驱动。

Watch Ultra2专为极致性能及适合潜水的耐用性而打造；Watch9则主打轻盈、全天候舒适优先，帮助用户建立日常健康习惯。

即刻探索三星Samsung新加坡官网或亲临邻近的Samsung Experience Store店面，解锁更多精彩体验。

本文首刊于《女友》

【本文由三星呈献】