Insta360在新加坡推出全新旗舰级X6相机。这款360度全景摄像机搭载更大的双索尼传感器，支持8K 50fps视频拍摄。据悉，X6也是全球首款原生支持杜比视界（Dolby Vision）拍摄的360度摄像机，支持10-bit颜色及Insta360自家的I-Log色彩配置，让用户在后期可对影像调色。

X6搭载2.32英寸OLED屏幕，峰值亮度高达1200尼特，并提供47GB可用内置存储空间。X6搭载2600mAh电池，在8K 30fps模式下最长可连续拍摄约140分钟。此外，X6具备IP68防水性能，无需保护壳也能在最深20米的水下使用。

Insta360将X6定位为“一机三用”——除了能够拍摄360度全景画面以外，“InstaFrame 2.0”还能锁定人物或物体，直接输出传统的4K平面视频；也支持单镜头模式，可当作传统运动摄像机使用。

此外，Insta360在X6首次加入为360度影像打造的AI模型PanoMind。相机充电时，内置的“AI Director”可自动分析储存的视频，挑选精彩片段，自动剪辑成短片，再发送至应用。X6标准套装售价从$939起。