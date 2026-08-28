小米旗下子品牌红米（Redmi）主打中低端手机市场，提供性能较好并且性价比很高的产品。红米刚在本地发布最新红米Note 17系列，一共有四款机型，包括该系列首款Pro Max机型；其他三个机型为Note 17 Pro 5G、Note 17 5G（6.99英寸）和Note 17（6.99英寸）。

Note 17 Pro Max 5G搭载1万mAh电池，是小米迄今容量最大的手机电池。它支持100W快速充电及27W反向充电。小米称电池经过1600次充放电循环后（相当于约六年的正常使用），仍能保持80%或以上的原始容量。

Note 17 Pro Max 5G使用6.83英寸AMOLED屏，搭载高通骁龙6 Gen 5处理器，摄影系统包括50MP主摄和8MP超广角镜头；Note 17 Pro同样使用6.83英寸AMOLED屏，配50MP主摄和8MP超广角镜头，不过处理器则是高通骁龙6s Gen 4。

值得一提的是，Note 17 Pro Max和Note 17 Pro是业界首批获得TUV SUD（南德意志）五星Titan品质认证的手机，有出色的抗跌落能力、防水性能和电池表现。据悉，Note 17 Pro Max和Note 17 Pro能够承受最高3米跌落至花岗岩表面的冲击。红米Note 17系列即日起开放预购，至9月2日。

▲售价：

红米Note 17系列：$369起

红米Note 17 Pro Max：$749起（8GB+256GB）