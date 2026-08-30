自2019年遭美国政府制裁以来，华为海外手机业务长期受困于5G芯片断供，导致海外发售的手机无法支持5G网络，对其海外市场份额造成巨大打击。华为最近在新加坡推出Pura 90s Pro Max，是该品牌自2019年以来首款支持5G网络的手机，预料将为其手机业务带来转机。

设计：8/10

Pura 90s Pro Max采用利落的直屏设计，有橘子海、金、黑三款配色。华为这次主打橘子海配色，机背与金属中框采用渐变色设计，颜色会随光线变化呈现出漂亮的层次感。不过，光滑的机身表面较容易留下指纹。

手机重约231克，延续Pura系列标志性的超大三角形后置镜头模组设计，拿在手上颇有分量。它拥有IP68和IP69防护等级，不仅可防止灰尘进入机身，也能抵御浸水及高压水柱喷射。

影音：9/10

手机配备6.9英寸LTPO OLED屏，分辨率是2880 x 1308，支持最高120Hz自适应刷新率。屏幕表现出色，色彩鲜艳亮丽，观看视频时尤其讨喜；扬声器的声音表现也不错，音质清晰，整体听感令人满意。

摄影：9/10

超广角镜头拍摄表现出色，没有明显变形，色彩自然鲜艳。（黄少伟摄）

Pura 90s Pro Max搭载全新的200MP长焦镜头，支持四倍光学变焦（只有在四倍光学变焦模式下才能拍出200MP照片）及最高100倍数码变焦。其他两个镜头是50MP主摄和40MP超广角镜头。

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拍摄动态范围很好，傍晚风景光线柔和迷人，清晰显示明暗细节。（黄少伟摄）

正如预期，Pura 90s Pro Max的摄影表现很出色。在光线充足的环境下，色彩、曝光、细节、动态范围等都能处理得很理想，整体观感讨喜。

夜间拍摄能有效提升画面亮度，噪点控制得当。（黄少伟摄）

Pura 90s Pro Max抓拍表现出色，捕捉海豚跃出水面的瞬间，也很好地保留了水花细节。（黄少伟摄）

人像拍摄的背景虚化自然，能呈现出人物脸部的丰富细节。低光环境下，手机的拍摄表现同样不错，能够有效提升画面亮度，噪点控制得当。要留意的是，长时间拍摄后，机身会有明显的发热情况。

人像拍摄的背景虚化自然，能呈现出人物脸部的丰富细节。（黄少伟摄）

配置：8/10

新机搭载5纳米的华为麒麟9030S处理器，配备12GB内存和512GB存储量。与近期推出的高通骁龙8 Elite Gen 5旗舰级处理器相比，麒麟9030S的性能虽然有明显差距，但在日常使用中，华为手机表现依然相当流畅。

跟其他华为手机一样，Pura 90s Pro Max不支持谷歌配套应用和服务（GMS），运行华为自家的EMUI 16操作系统。这是华为操作系统的一次重大升级，因为EMUI 16是基于安卓16 AOSP（安卓开放源代码项目），比过去基于安卓12的EMUI版本更先进。

一些常用的应用程序可以通过华为AppGallery应用商店下载，包括星展银行、Grab、Singpass等。如果想使用未上架AppGallery的应用，用户能通过内置的GBox应用“非正式”地下载一些谷歌Play商店的应用，例如Gmail、谷歌Drive、谷歌地图等。不过，谷歌Pay和安卓Auto是无法下载的。

电池：9/10

手机内置6000mAh大容量电池，续航测试表现出色。据“PCMark for Android”测试，手机续航时间约23小时，比小米17 Ultra、荣耀Magic8 Pro等竞争对手表现更好。此外，手机支持100W有线快充，附送充电器；同时支持80W无线快充，不过无线充电器要另外购买。

总结：8/10

华为Pura 90s Pro Max机身设计吸睛，屏幕显示效果出色，摄影功能强悍，约$1500的售价也比一些旗舰手机更亲民。不过，这款手机的短板是缺少谷歌配套应用和服务，在应用生态方面难免带来一些不便。此外，处理器性能与目前顶级处理器相比也存在一定差距。如果你不在乎这些缺点，Pura 90s Pro Max是一款值得考虑的选择。

▲售价：$1498