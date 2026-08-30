在全球市场版图中，日本是出了名的“难搞”。华硕（Asus）亚太区副总裁（开放平台业群与AIOT事业群）朱明文直言，与日本企业合作必须“非常谨慎”，因为日本人对细节与品质的要求很高，不过这对他也是一场最好的历练。

朱明文负责华硕亚太区13个国家和地区的业务发展，涉及产品相当广泛，涵盖服务器、PC主板、键盘等。他接受《联合早报》专访时说：“日本企业对合作伙伴的要求非常严格，例如产品质量须达到最高标准，通路须有规划，产品上市时间不能延误，以及日文说明都必须清楚等。日本人对售后服务的要求也很高，例如产品送修后，必须尽快完成维修，两三天内就要交还给客户。他们甚至还会到华硕的中国大陆或台湾工厂实地审核，确保工厂的生产流程符合相关质量标准。”

朱明文认为日本客户要求严格是一件好事，“只要你能满足日本人的要求，要在其他国家做业务不会有太大问题，基本可以走遍全世界。”

现年58岁的朱明文在华硕呆了25年，是公司的“老臣子”之一。他出生于台湾高雄，毕业自中山大学电子工程系。2001年，他加入位于高雄的华硕分公司，负责产品通路。隔年，他被调往台北总部，负责台湾市场的营销工作。经过约三年的历练，朱明文获得擢升，负责华硕亚太区营销业务。2012年，他考获台湾大学管理学院企管硕士学位。

2018年9月，朱明文被调派到新加坡，担任亚太区副总裁，主管开放平台业群与AIOT事业群，同时担任华硕新加坡总经理。

新加坡市场透明直接

被问及新加坡市场的特点，朱明文说：“新加坡市场非常透明，我们与合作伙伴之间的沟通也很直接。新加坡不大，如果想要了解整个市场的情况，30分钟内就可以走访很多店面，做市场调查非常方便。”他透露，高端游戏产品与B2B商用产品是华硕在新加坡业务的重要组成部分。

华硕旗下的ROG电竞品牌今年庆祝创立20周年，推出各类限量版产品。（龙国雄摄）

朱明文笑说，周末有空时，有时会“微服出巡”，到一些商场走走，亲自了解华硕和竞争对手的产品销售情况。“我有时候会发现竞争对手的销售员介绍产品很好，就会主动向他要名片，看看有没有机会把他挖过来。此外，我也会观察华硕店里的销售员，如果我走近产品而他却没有主动靠过来，就说明积极性不够。我会把情况记下来，等回到公司上班后，再请相关主管加强那名销售员的培训。”

2025年10月，朱明文（左三）带领台湾经销商赴西班牙展开奖励旅行，并出席斗牛士主题派对。（受访者提供）

朱明文每个月有三周在海外出差，每周走访不同国家。被问到印象最深刻的国家，他直言印度带给他的震撼尤其强烈：“印度城市规划比较杂乱。我入住新德里的五星级酒店，一走出来，旁边竟然是贫民区，有人甚至直接睡在街上，没有任何遮蔽物。”

除了印度，他负责的市场还包括孟加拉及巴基斯坦等。由于当地信奉回教，国家以周五、周六为休息日，星期日则是工作日。他说：“周五人家要去拜拜，我会提醒同事不要打扰他们，先发电邮过去，等到对方星期天上班后再来讨论。”

领导理念三关键词

朱明文将自己的领导理念归纳为三个关键词：思考策略、果断执行，以及培育人才。他认为，一名优秀的领导者首先要有明确的目标和良好的组织能力，其次要具备果断的决策能力。做出决定后，也不能就此放手不管，须定期跟进和监督，确保计划按既定方向顺利执行。

朱明文（中）认为培育在地人才很重要，领导应该无私地把知识传授给部下。（龙国雄摄）

对于培育人才，他说：“公司要国际化也要在地化，而在地化就是培育当地人才。我觉得领导应该持开放态度，很无私地把所有十八般武艺传授给部下。你不可以担心如果教他太多，他可能有一天会升得比你高。我们不应该设天花板，要让优秀人才有很好的发展，跟公司一起成长。”

培养人才七习惯

朱明文说成功人士具备七个好习惯——主动积极、要事第一、知彼解己、自我革新、以终为始、双赢思维和统合综效。“人才一开始不可能拥有所有好习惯。当我们发现他有两三个好习惯时，就要帮他培养多三四个好习惯，让他的优势逐渐累积起来。”

对于AI这几年引发的全球变革，朱明文的态度相当积极。他认为，每个人都应该主动拥抱AI，而不是担心未来会不会被AI取代。“很多人担心AI以后会取代他们的工作，其实这项科技发展是没有办法改变的。与其担心，不如先接受AI，再深入了解它，然后思考如何运用AI提高自己的工作效率。”

朱明文的家人也同住新加坡。他有两个儿子，分别是18岁和16岁，目前就读本地的初级学院和中学。

喜欢在家“超慢跑”

朱明文认为，新加坡最吸引他的是其多元文化和法治社会。“在台湾生活时，周围大多是华人，大家的文化及饮食习惯没有很大差异。来到新加坡后，我接触到不同种族，大家的文化、食物及生活习惯都各具特色，而且不同族群之间能够彼此尊重，非常不容易！我十分喜欢吃一些本地美食，如肉骨茶、叻沙、菜头粿和粿汁等。”

工作之余，朱明文喜欢时下流行的“超慢跑”。他笑说：“这运动非常方便，不必出门，也不受天气影响，在家里的客厅就能一边原地慢跑，一边看剧。我一周会跑两三次。”