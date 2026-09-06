耳夹式耳机近年迅速成为真无线耳机市场的新宠，索尼、华为、Bose等品牌纷纷推出相关产品。作为音响老牌，森海塞尔（Sennheiser）动作较慢，直到近期才推出首款耳夹式真无线耳机——Accentum Clip。面对相当热闹的市场，森海塞尔的新产品表现如何呢？

设计：7/10

Accentum Clip有黑和奶白两种颜色，设计没有惊艳之处，走低调实用路线。单只耳机重量仅6.8克，以一个“C形柔性硅胶桥”将发声器与电池连接起来。发生器有一个圆形出音口，用金属网罩盖着，外侧则有品牌标志，也是触控区域。耳机佩戴稳固，负担感较轻，但大耳廓用户可能会感觉有点紧。

Accentum Clip搭配充电盒，续航时间长达36小时。（厂商提供）

充电盒重43克，设计一般，体积有点大，盒盖顶部除了有森海塞尔标志之外，没有其他特别之处。Accentum Clip具备IP54防护等级，日常运动流汗或遇上小雨，都不必太担心。

Accentum Clip的耳机有左右之分，不似华为FreeClip耳夹式耳机采用对称设计，后者有自适应识别左右声道功能，用户佩戴时无须区分左右。

操作：9/10

Accentum Clip通过点击耳机操控，操作响应灵敏，并且伴随提示音，很容易上手。长按左右耳机约3秒能进入蓝牙配对模式，在手机蓝牙列表选择耳机名字就能配对连接。

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单击左或右耳机能播放和暂停歌曲，或接听电话；双击左耳机即切换至上一首歌；双击右耳机则是跳至下一曲目；长按左或右耳机可调节音量。耳机可同时连接两台设备，也支持森海塞尔应用。

音质：8/10

Accentum Clip搭载12mm动圈驱动单元，支持蓝牙6.0和SBC、AAC和LDAC音频编解码，并通过无线高解析音频认证。

实际听感比预期的出色，人声清晰明亮，带有一定厚度，能够呈现嗓音的温暖感；人声与背景乐器之间也有不错的分离度，整体声音表现令人满意。要注意的是，由于是开放式耳机，Accentum Clip无法隔绝外界噪音。

Accentum Clip应用提供多种均衡器（EQ）预设，包括中性、摇滚、舞曲、古典等。用户也可以自定义均衡器，创建自己喜欢的音乐风格。

电池：8/10

森海塞尔称，这款耳机单次充电续航时间可达约9小时，搭配充电盒的话，最长可续航达36小时；充电10分钟可播放2小时。

总结：8/10

森海塞尔Accentum Clip是一款表现扎实的耳夹式耳机，佩戴舒适，音质表现均衡。不过，同类耳机选择不少，Accentum Clip售价偏高，可能会让一些消费者却步。

▲售价：$269