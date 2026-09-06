谷歌刚发布全新的Pixel 11手机系列，其中Pixel Pro XL和Pixel 11 Pro Fold折叠手机定位最高端，究竟哪一款更值得入手？

设计

Pixel Pro XL和Pixel 11 Pro Fold的外观设计，跟上一代没有很大区别。前者依然保留横跨机背的椭圆形摄像模组，磨砂玻璃背板搭配抛光铝合金边框。新手机有黑、粉、灰、绿四种颜色，设计低调典雅。整机重量为227克，握起来相当有分量。由于相机模组横贯机身，手机平放在桌面时不会晃动。

Pixel 11 Pro XL有黑、绿、灰和粉四种颜色。（厂商提供）

Pixel 11 Pro Fold只有黑、绿两种颜色，折叠后的机身沿用不对称设计，右侧采用圆润边角，左侧则是方正边角。手机设计显得有些过时，比今年推出的中国和韩国折叠手机更重、更厚。以三星Z Fold8 Ultra为例，它折叠时厚度为8.9毫米，展开时为4.1毫米，重量是215克；然而Pixel 11 Pro Fold厚度为10.1毫米，展开时为5毫米，重量是239克。

Pixel 11 Pro Fold虽然在厚度和重量上，落后于竞争者，但防水防尘等级却达到IP68，可以完全防尘并浸在1.5米深水中长达30分钟而无损，是全球首款实现这一规格的折叠手机。

值得一提的是，Pixel 11 Pro XL和Pixel 11 Pro Fold的相机模组上新增“HiLight”指示灯，可通过自定义的色彩显示谁来电。此外，当手机屏幕朝下，用户与谷歌Gemini互动时，这个指示灯也会亮起。记者认为这项功能可有可无，没有太大实质用途。

影音

Pixel 11 Pro XL跟上一代一样搭载一块6.8英寸LTPO OLED屏（分辨率2992 x 1344），支持120Hz自适应刷新率，唯一变化是最高亮度提升了300尼特，达3600尼特。Pixel 11 Pro Fold外屏为6.5英寸（比上一代稍大），内屏则是8英寸（分辨率2076 x 2152），最高亮度从3000尼特提升至3600尼特。

Pixel 11 Pro Fold内屏最高亮度提升至3600尼特。（厂商提供）

两款手机的视觉效果都很出色，色彩清晰鲜艳，音量大而清晰。然而，Pixel 11 Pro Fold内屏的折痕相当明显，即使从中央位置的角度看，依然清晰可见。

摄影

Pixel 11 Pro XL更新了主摄和长焦镜头，现拥有50MP主摄、48MP超广角镜头和48MP长焦镜头（支持5倍光学变焦和120倍数码变焦）。Pixel 11 Pro Fold则使用48MP主摄、10.5MP超广角镜头（支持微距对焦）和10.8MP长焦镜头（支持5倍光学变焦和30倍数码变焦）。

Pixel 11 Pro XL拍照表现出色，拥有良好动态范围，色彩平衡自然。（黄少伟摄）

Pixel 11 Pro XL开启5倍光学变焦后，远景依然清晰锐利。（黄少伟摄）

这两款手机加入“Magic Capture”功能，用户只须按下按钮即可开始拍摄短视频，最长可拍两分钟，手机会自动从影片中挑选它认为最好的一帧，作为独立照片保存。另一个较有意思的新功能是“Camera Looks”，用户可以在相机设置中，将默认影像效果调为“自然”“阴影”或“原味”，不过记者认为四种风格之间的差异不大。

Pixel 11 Pro Fold近距离拍摄花朵，保留了丰富细节。（黄少伟摄）

总体而言，这两款手机的拍照表现出色，拥有很好的动态范围，色彩平衡自然，成像效果讨喜。它们也搭载新的“即时夜视”（Instant Night Sight）功能，可带来更快、更稳的低光环境拍摄体验。

配置

Pixel 11系列手机均搭载谷歌自家的Tensor G6处理器。Pixel Pro XL买家可以选择12GB或16GB内存，及256GB或512GB存储量；Pixel 11 Pro Fold则拥有16GB内存和最大1TB存储空间。Tensor G6性能表现不错，但与竞争对手相比仍有一定差距。玩游戏整体运行流畅，不过若画面素质设置太高，或影响实际表现。

由于内屏较大，Pixel 11 Pro Fold在多任务处理方面，表现更为出色。安卓17操作系统新增“Bubbles”功能，可让应用以弹出窗口的形式，显示在屏幕上。弹出窗口并非折叠手机的新功能，但谷歌在屏幕底部设有一条迷你任务栏，可收纳所有被最小化的弹出窗口，用户只须点击任务栏中的应用图标，就能轻松在不同应用之间切换。

电池

Pixel 11 Pro XL搭载5115mAh电池，支持45W有线快充及25W无线充电；Pixel 11 Pro Fold则配备4806mAh电池，支持30W有线快充及25W无线充电。

据“PCMark for Android’s Work 3.0”测试，Pixel 11 Pro XL可以连续使用约17小时；Pixel 11 Pro Fold的续航时间则接近14小时。Work 3.0用于评估设备在常见生产力任务方面的表现，包括浏览网页、编辑视频和图片，处理文档和数据等。两款手机的续航表现可满足多数用户一天的使用需求，不过与其他安卓手机相比，充电速度相当慢，谷歌在这方面仍有提升空间。

总结

Pixel 11 Pro XL和Pixel 11 Pro Fold最大优势在于其谷歌软件体验。虽然处理器和相机都不错，但表现仍比竞争对手稍逊一筹。尤其是Pixel 11 Pro Fold的设计没有惊艳之处，机身不够轻薄，内屏幕折痕明显，在销售上可能面对不小挑战。

▲售价：

Pixel Pro XL：$1819起

Pixel 11 Pro Fold：$2499起