苹果发布首款折叠手机iPhone Duo，折叠后尺寸大约跟护照相同。iPhone Duo配备一块5.4英寸外屏，展开后是一块7.6英寸显示屏。手机重量为254克，展开后的厚度是5.2毫米，比三星7月底发布的护照型折叠手机Z Fold8（厚度4.5毫米，重量201克）更重、更厚一些。

Duo有黑白两色，支持在屏幕上使用苹果Pencil书写笔，这一功能此前一直是iPad平板专有的功能。此外，Duo也允许用户将屏幕分割，同时运行两个不同应用，或者在同一个网站上打开两个窗口。

iPhone Duo展开后是一块7.6英寸显示屏。（法新社）

新手机搭载A20 Pro处理器，拥有最高2TB的存储量。摄影功能方面，Duo拥有48MP主摄和48MP超广角镜头；外屏配备一个12MP前置摄像头。要注意的是，Duo不配备实体SIM卡槽，仅支持eSIM。这款手机将于10月16日起开始接受预购，并从10月23日起正式发售，售价从$3099（256GB）起跳。

另外，苹果也在发布会上推出iPhone 18 Pro和Pro Max直板手机、AirPods 5耳机、苹果Watch Ultra 4和Watch 12系列等产品。