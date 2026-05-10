凭借大胆前卫的设计，Nothing在手机市场走出一条与众不同的路。由前OnePlus联合创办人裴宇在英国创立的品牌，最近才推出Phone (4a)，如今又把Phone (4b)带到本地。这款价格亲民新机，实际表现如何？

设计：8/10

Phone (4b)有黑、白、鲜蓝三种配色。记者认为鲜蓝色最好看，充满朝气。手机厚度为8.6毫米，重量210克，感觉有点重但很有质感。手机具备IP64防护等级，意味着机身能够防尘，并具备一定的防泼水能力。

Nothing Phone (4b)有黑、白、鲜蓝三种配色。（厂商提供）

相机模组采用Nothing标志性的透明塑料包裹，除了两个摄像头，还搭载Glyph Bar条形灯组。Glyph灯效是Nothing手机的一大特点，在Phone (4b)上可以显示音量、拍照倒数计时等。此外，用户还能用它来分辨来电者或讯息通知。记者觉得Glyph Bar更像装饰功能，实质用途不太大。

手机右侧是音量按键和电源键，左侧是“Essential”按键。Essential是Nothing的AI功能，用户点击即可截图，并附上文字存档，长按则是截图配录音存档。所有保存的截图和录音都会存放在“Essential空间”应用内，AI会自动为用户分类整理或转写录音档等。

影音：7/10

手机配备6.77英寸AMOLED显示屏，拥有1080 x 2344分辨率及120Hz高刷新率，比Phone (4a) Pro稍逊一筹。实际显示效果明亮清晰，画面流畅顺滑，色彩鲜艳饱满；手机的扬声器表现出乎意料地不错，声音清晰响亮，整体音质有一定水准。不过，由于屏幕不支持HDR，观看Netflix影片时，画质不会达到最高规格。

摄影：7/10

Phone (4b)的后置双摄系统包括50MP主摄和8MP超广角镜头。跟Phone (4a) Pro一样，Phone (4b) 也内置各种滤镜效果，包括冷色调复古未来风格（cold retro future）、人像柔焦、黑白胶片、超广角风景以及柱状透镜等，增加拍摄乐趣。

白天摄影表现理想，色彩还原准确自然，保留细节。（黄少伟摄）

由于没有长焦镜头，五倍数码变焦拍出的照片有点不够清晰。（黄少伟摄）

白天摄影表现理想，色彩还原准确自然。不过由于没有长焦镜头，用户只能依靠数码变焦，放大后的画面不够清晰。夜拍表现比较普通，虽然整体曝光尚可，但细节处理不佳，树叶等细节容易糊成一片，且一些高光部分会出现轻微过曝情况。

夜拍的整体曝光尚可，但树叶等细节容易糊成一片。（黄少伟摄）

配置：7/10

搭载高通骁龙6 Gen 4处理器，只拥有8GB内存和128GB存储空间。在Geekbench 6处理器性能测试中，Phone (4b)的表现逊于Phone (4a) Pro和三星Galaxy A37。用Phone (4b)浏览网页、观看视频和玩轻度游戏绰绰有余，但是128GB存储空间对许多用户而言或许太少。

电池：8/10

Phone (4b)配备5200mAh电池。以最高屏幕亮度持续循环播放1080p视频，这款手机可连续使用超过16小时。Phone (4b)支持最高33W有线快充，充电速度不及Phone (4a) Pro（50W）和Galaxy A37（45W）；它不支持无线充电。从零充至50%电量需30分钟，充满电则需约80分钟。

总结：7/10

如果你不追求顶级性能或拍摄表现，而想以亲民价格入手一款外形与众不同的手机，Phone (4b)会是一个值得考虑的选择。

▲售价：$499