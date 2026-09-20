相隔两年多，德国森海塞尔（Sennheiser）近日在新加坡推出第五代旗舰级真无线耳机Momentum True Wireless 5（简称MTW5）。面对竞争越来越激烈的真无线耳机市场，MTW5能否延续Momentum系列的好口碑？

设计：9/10

MTW5的外观设计跟上一代完全不同，有五种金属质感的配色，包括黑、奶白、铜、丹宁蓝和薰衣草紫。充电盒重量为55克，机身比上一代小巧，放进口袋不占空间。

MTW5每只耳机重约7克，圆润鹅卵石造型更符合人体工学。（厂商提供）

每只耳机重约7克，改用更符合人体工学的圆润鹅卵石造型，摒弃上一代较为方正的外形设计，也取消耳机上的橡胶稳定翼。新的机身设计更自然地贴合耳形，佩戴起来挺舒适。耳机依然具备IP54防尘防水等级，可防止灰尘侵入影响产品正常运作，并能抵御水花溅入。

操控：8/10

耳机采用触控操作，按键反应灵敏，容易上手。点击左耳机一次可在通透或降噪模式之间切换；右耳机轻点一下，能暂停或播放音乐，也能接听来电。左耳机连点两下播放上一首歌，右耳机连点两下则跳到下一首。长按左右耳机，能分别调低或调高音量。如果觉得默认手势不合用，用户也可通过森海塞尔的“Smart Control”应用自定义各项触控功能。

音质：9/10

MTW5依然采用备受好评的7毫米“TrueResponse”动圈单元，由位于爱尔兰塔拉莫尔（Tullamore）的高端工厂生产。这款单元也用于森海塞尔旗下的高端入耳式耳机，如IE 600和IE 900。耳机支持SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive和aptX Lossless等多种音频编码。

森海塞尔一贯采用较为中性、略偏明亮的声音调校，新的MTW5延续了这一传统，低中高音的处理相当均衡。低音扎实有力，却不会盖过中高音；中音细节丰富，层次分明，各种乐器和人声都能清楚呈现。

主动降噪（ANC）表现令人满意，开启后，周遭的环境嘈杂声明显减弱，让人更专注听音乐。这款耳机也支持“杜比全景声”，不过记者认为开启与关闭的听感差异不大。

电池：8/10

关闭主动降噪时，MTW5最长可连续播放音乐12小时；开启主动降噪后，续航时间最长则为6小时，比上一代少1小时。若搭配充电盒使用，MTW5整体续航时间最长可达40小时，比上一代多出10小时。充电盒支持Qi2无线充电和USB-C有线充电。

MTW5的一大特色是，耳机和充电盒的电池可以由用户自行更换，只需使用螺丝刀即可，有助于延长产品的使用寿命。不过，由于是使用自家电池，森海塞尔目前还没公布电池的价格。此外，也有用户担心更换电池或许会影响耳机的防尘防水能力。

总结：9/10

MTW5是一款表现出色的真无线耳机，拥有扎实的主动降噪表现，均衡细腻的声音调校。虽然售价比上一代贵$30，但对于重视聆听体验的人来说，MTW5值得考虑购买。

▲售价：$479