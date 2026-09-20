小米旗下红米（Redmi）与Poco近年积极冲击中端手机市场，近期先后推出各自的旗舰机型——Note 17 Pro Max和F9 Ultra。两款同门手机主打高性能、大屏幕和大电池，价格定位也颇具竞争力。究竟哪一款更适合你？

设计

两款手机都采用时下流行的圆角平直边框设计。Note 17 Pro Max有紫、黑和“曜变橙”三种配色。最特别的是“曜变橙”色，机背在阳光照射下会呈现渐变色彩，随着观看角度变化，机身也会展现不同的光影效果，相当漂亮。相机模组不会很凸出，机背整体较为平整。Note 17 Pro Max重约230克，厚度约8.6毫米。

在阳光照射下，红米Note 17 Pro Max的曜变橙版呈现渐变色彩。（厂商提供）

值得一提的是，Note 17 Pro Max是业界首批获得TUV SUD（南德意志）五星Titan品质认证的手机，有出色的抗跌落能力、防水性能和电池表现。据悉，Note 17 Pro Max能够承受最高3米跌落至花岗岩表面的冲击。除了出色的抗跌落能力，这款手机的防水表现也很突出，能在最深两米的水下沉浸72小时而不受损。记者将手机放入水中，也进行跌落测试，手机依然运作正常，看来的确很耐用。

Poco F9 Ultra重量约235克，比上一代更厚重，握在手中很有分量。（厂商提供）

F9 Ultra厚度为8.7毫米，重量约235克，比上一代更厚重，握起来很有分量。上一代有牛仔蓝色版，机背采用看似牛仔丹宁布料的材质打造，外观很独特和吸睛。可惜的是，F9 Ultra这次只有黑和深樱桃红两种配色，机背采用磨砂材质，触感细腻，也不容易留下指纹。长方形相机模组相当大，几乎占据机背三分之一。

影音

Note 17 Pro Max使用6.83英寸AMOLED屏（分辨率2772 x 1280），支持最高120Hz刷新率和3000尼特亮度。屏幕也获得德国莱茵TUV三个护眼认证——低蓝光、无频闪和节律友好，具有良好护眼效果。手机的扬声器音量充足，但低音和层次感较为普通。

另一方面，F9 Ultra使用稍微大一点的6.9英寸AMOLED屏，分辨率为2608 x 1200，支持最高185Hz高刷新率。Poco宣称F9 Ultra在播放HDR内容时，最高亮度可达1万尼特，不过只有约1%的屏幕区域能够达到这个亮度。普通情况下，屏幕的最高亮度可达2200尼特。

F9 Ultra跟上一代一样，与美国知名音响品牌Bose合作，打造2.1声道音响系统。机身上下各设一个扬声器，相机模组内也加入独立低音炮。手机提供两种Bose音效模式，包括强化低音的“动感”模式，以及突出人声的“均衡”模式。整体听感饱满、有力，音响表现比多数手机更出色，是这款手机的一大亮点。

摄影

Note 17 Pro Max摄影系统包括50MP主摄和8MP超广角镜头，没有长焦镜头。F9 Ultra则配备200MP主摄、50MP超广角镜头以及50MP长焦镜头（支持5倍光学变焦，100倍数码变焦）。

在光线充足的环境下，Note 17 Pro Max照片色彩自然，白平衡准确，细节还原度高。由于这款手机没有配备长焦镜头，远摄完全依赖主镜头的两倍无损裁切变焦。如果距离很远，变焦画面的解析力则明显下降。

在光线充足的环境下，Note 17 Pro Max照片色彩自然，白平衡准确。（黄少伟摄）

F9 Ultra成像清晰锐利，色彩自然讨喜，对比度拿捏得当；动态范围也很不错，亮部和暗部都能保留丰富细节。

F9 Ultra支持5倍光学变焦，能把远处停车场顶部细节拍摄出来。（黄少伟摄）

F9 Ultra的夜景拍摄表现很好，照片保留了丰富细节，影像处理不会过度，避免将夜景亮度提升太多，能够很好地保留现场氛围感。相比之下，Note 17 Pro Max的夜拍表现较逊色，照片的清晰度和锐利度都稍显不足。

配置

Note 17 Pro Max搭载高通骁龙8 Gen 5处理器，有8GB内存及最高512GB存储空间。F9 Ultra则搭载较新的3纳米高通骁龙8 Elite Gen 5处理器，有最高16GB内存和1TB存储空间。

根据Geekbench 6性能测试，Note 17 Pro Max的单核和多核成绩分别为1071分和3441分，跟Nothing Phone (4b)差不多，整体性能表现中等。相比之下，F9 Ultra的成绩大幅领先，单核和多核分别达到3543分和1万392分，接近三星Galaxy S26 Ultra的测试成绩。

电池

Note 17 Pro Max配备1万mAh超大容量电池，是目前直板手机中容量最大的机型之一，可以连续使用超过16小时，理论上应该能每两天充电一次。手机支持100W有线快充，但不支持无线充电；充电20分钟便能再使用10小时。

相比之下，F9 Ultra配备8050mAh电池，支持100W有线快充及50W无线充电。它在测试中取得超过13小时的续航成绩。

总结

Note 17 Pro Max最大优势是超大容量电池和出色的耐用性。F9 Ultra则在性能、摄影、屏幕和音响方面胜出。如果你最在意续航力和耐用性，同时不想花太多钱，Note 17 Pro Max会是较合适的选择。如果更重视性能、摄影和影音体验，预算也较充裕，F9 Ultra显然更值得入手。

▲售价：

红米Note 17 Pro Max：$749起

Poco F9 Ultra：$1199起