小米9月23日晚于中国北京发布全新小米18 Pro及Pro Max旗舰手机。新机是全球首款搭载2纳米高通骁龙8 Elite Gen 6处理器的手机。小米18 Pro系列一大特色是其“百变背屏”，除了能帮助用户自拍以外，也支持图片生成专属壁纸和多样背屏应用卡等。小米称目前已经有一百多种背屏应用卡上线，包含快捷小工具、信息通知栏、小游戏等。用户也能用AI生成喜欢的应用卡。

小米18 Pro（右）及Pro Max分别使用6.4和6.9英寸屏幕，均支持4000尼特的最高亮度。（黄少伟摄）

小米18 Pro及Pro Max分别使用6.4和6.9英寸屏幕，均支持4000尼特的最高亮度。两款手机拥有同样的徕卡摄影配置，包括200MP主摄、200MP潜望长焦镜头及50MP超广角镜头。小米也首发“传奇一瞬”摄影功能，宣称用AI还原传统相机的“光学味”。新手机有AI帮拍功能，可支持智能构图，还能建议用户最佳拍照姿势。

小米为两款机型推出透明特别版，让人看清机身内部结构。（黄少伟摄）

小米18 Pro系列还具备硬件智能防窥功能，用户可选择要哪些应用、通知栏或小窗防窥。新机配备新的AI按键，让用户一键快速全屏防窥。小米18 Pro和Pro Max的中国售价分别从5999人民币（约1140新元）和6999人民币（约1330新元）起跳。据悉，小米计划于今年底在新加坡推出小米18 Pro系列。