戴森（Dyson）最近推出首款智能电动牙刷CameraJet，刷头内置摄像头，配合AI技术实时“看清”牙齿之间的缝隙，再精准喷出漱口水清洁。这款售价不菲、设计大胆的“高科技牙刷”推出后迅速引起大家热议，作为一个每天都认真使用牙线的人，记者其实特别期待它能彻底解决每天须用牙线的麻烦。到底它好不好用呢？

设计：8/10

CameraJet有蓝和粉红两种配色。刷头下方配备一个10万像素分辨率的微型摄像头和一个频闪灯。牙刷长度为273毫米，重量是230克，机身下半部分是电池，中部是12.5毫升漱口水储液仓，上半部分是细长刷头。虽然看起来有点重，但整体握感其实挺舒适。刷头设计小巧，更容易深入清洁后排牙齿及牙齿内侧。

这款智能牙刷附有底座，除了用于为牙刷充电（充满电约需八小时），也能在三秒内自动为牙刷的漱口水储液仓完成补充。戴森称牙刷可连续使用10天，不过实际续航时间会根据使用次数以及所选择的功能而定。

操作：8/10

机身有三个操作按键，分别是电源键、漱口水喷射键，以及刷牙力度调节键，操作方式不难上手。当喷射和刷牙力度指示灯同时亮起时，即为默认的刷牙＋漱口水自动喷射模式。用户也可根据需要关闭其中一项功能，单独使用漱口水喷射或电动刷牙功能。

效果：7/10

戴森利用“牙缝光学定位”（Gap Optical Targeting），每秒分析来自摄像头的28帧实时图像，一旦检测到牙齿之间的缝隙，CameraJet会立即向该位置喷射漱口水清洁。戴森也称，牙刷内部的漱口水储液系统利用空气囊，确保漱口水能够在各种角度喷出。

一旦检测到牙齿之间的缝隙，CameraJet会立即向该位置喷射漱口水清洁。（厂商提供）

喷射过程中，漱口水容易从口中飞溅出来，弄得到处都是。每次刷完牙，记者都得把浴室镜子擦一遍。使用时还须要不断移动牙刷，让摄像头能够找到牙缝并喷出漱口水，这个操作有些不容易掌握。记者发现喷射过程也不是很规律，CameraJet不会对每个牙缝喷漱口水。喷射水柱清洁牙缝的效果不如传统牙线，有时还得再用牙线清洁一遍。

此外，CameraJet摄像头可连接戴森应用实时播放画面，让用户在刷牙时看到口腔内部的情况。这技术相当有趣，让用户在家中也能看到平时照镜子时难以观察到的牙齿部位。不过，实际使用时，画面呈现并不是很理想，能够看到的范围相当有限，而且摄像头也容易被水或牙膏沾到，影响清晰度。记者认为，实时刷牙画面的新鲜感很难维持很久，多数用户应该不会每次刷牙时，都打开应用观看画面。

CameraJet摄像头可连接戴森应用实时播放刷牙画面。（厂商提供）

总结：7/10

CameraJet的刷牙效果与其他主流电动牙刷不相上下，其喷射洁牙功能表现仍有提升空间。这款智能牙刷售价不菲，用户还须考量每三个月更换刷头（一对$49）的费用。戴森也建议最好使用自家的牙膏（$15）和漱口水（$15），这些额外开销加起来，长期使用的成本不低。

▲售价：$699