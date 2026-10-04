两款售价不到200元的头戴式耳机在本地正面交锋！索尼WH-CH730N与JBL Live 680NC都主打降噪、长续航表现和舒适佩戴，瞄准预算有限又想要完整功能的用户。这场“入门级耳机大战”，究竟哪款更值得入手？

设计

WH-CH730N采用简约的设计语言，有黑、白、蓝、米、粉五种颜色。耳机可折叠收纳，无论放进背包、手提袋还是抽屉都十分方便。

索尼WH-CH730N重量约207克，佩戴轻盈，没有夹耳感。（厂商提供）

记者最喜欢WH-CH730N的重量，仅约207克，佩戴轻盈，而且头带力适中，没有夹耳感，长时间佩戴也很舒适。WH-CH730N左侧耳机有3.5毫米音频接口，也附上一条音频线。虽然有一个USB-C接口，但只能用来充电，无法连接播放音乐。

索尼WH-CH730N耳机可折叠收纳，无论放进背包、手提袋还是抽屉都十分方便。（厂商提供）

Live 680NC的外观也走简约路线，耳罩小巧圆润，看起来更年轻时尚一些，有橘、蓝、绿、紫等七种颜色选择。耳罩和头带使用较厚实的泡棉填充，摸起来很有弹性，有一种扎实的包覆感。由于耳罩是贴合在耳朵外侧而不是包覆双耳，加上夹力较强，长时间佩戴后容易感到一些压迫感。虽然外观看起来较为小巧，但Live 680NC重量为231克，比索尼耳机更重。

上述两款耳机均可同时连接两个设备，能快速互相切换。跟索尼耳机不同，Live 680NC附送柔软收纳袋，以及一条USB-C转3.5毫米音频线，用于有线连接播放。此外，Live 680NC也有自动播放或暂停功能——摘下耳机时会自动暂停播放，重新戴上后则会自动继续播放；索尼耳机并没有这项功能。

操作

WH-CH730N使用实体按键，没有触控板，操作容易上手。左侧有电源键，可开启或关闭耳机，或进入蓝牙配对模式。右侧有播放键，按一次可暂停或播放音乐；双击可切换至下一首；三击则返回上一首。播放键上下是音量调节；下方是降噪按键，可在主动降噪（ANC）和环境声模式之间切换。

Live 680NC右侧耳机有触控板，通过点击次数就能控制音乐播放。（厂商提供）

Live 680NC左侧耳机设有音量控制键。右侧则配备电源／蓝牙配对滑键，下方还有一个按键用来切换ANC、环境声和通话模式。JBL也采用触控方式，在右侧耳机上点击一次可播放或暂停音乐；点击两次切换至下一首；点击三次则返回上一首。

音质

WH-CH730N搭载30毫米动态驱动单元，采用索尼的“数码声音增强引擎技术”（DSEE），能补偿压缩及流媒体音源中损失的高频细节，让日常听歌也能呈现更贴近原始录音的品质。

通过索尼Sound Connect的10段均衡器，用户可按个人喜好调节音效，例如突出人声、增强低音，打造自己喜欢的听感。WH-CH730N也搭载双反馈麦克风技术，每侧耳罩配备两个麦克风，用于拾取并减少环境噪音。WH-CH730N支持LE Audio、SBC、AAC等音频编码及Auracast音频共享功能。

Live 680NC使用较大的40毫米动态驱动单元，也有四个降噪麦克风。它提供丰富的EQ调节功能——内置六种预设音效，包括爵士、人声、低音增强等，并可通过10段均衡器自定义调音，满足个别用户的听感需求。Live 680NC支持SBC、AAC、LE Audio、LDAC高清音频编码及Auracast功能。

实际试听后，记者认为WH-CH730N表现较为均衡，听感自然耐听。Live 680NC的声场较为开阔，整体听感更有空间感，人声也更加清晰；它低音较饱满，听流行音乐和节奏感强的歌曲更有冲击力。降噪方面，Live 680NC对环境噪音的隔绝更明显，整体沉浸感较强。

电池

WH-CH730N开启主动降噪后，可连续播放音乐最长约50小时；关闭降噪的话，可连续聆听约75小时。它还支持快充，充电约10分钟能使用约4.5小时。值得一提的是，WH-CH730N有“电池保养”功能，用户在Sound Connect应用的设置中开启后，耳机会限制最高充电电量及充电速度，以减少电池损耗，延长耳机寿命。

Live 680NC的续航表现比索尼耳机稍微好一些。关闭降噪时，最长可使用80小时；开启降噪后也能达到50小时。充电5分钟即可额外使用约4小时，临时要出门也能快速补电。

总结

两款耳机虽然都是入门级产品，但各有特色。索尼WH-CH730N胜在机身轻巧，佩戴舒适，声音表现均衡。JBL Live 680NC则在音质、降噪和续航时间方面更具优势，不过它的夹力较明显，重量稍重，价格相比贵了30元。如果你预算有限，更看重轻巧舒适和均衡听感，可考虑索尼；若更在意音质或降噪表现，JBL则更符合需求。

▲售价：

索尼WH-CH730N：$169

JBL Live 680NC：$199