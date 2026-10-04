Insta360刚在新加坡推出全新旗舰级X6相机。这款360度全景摄像机的实际拍摄效果是否达到预期？

设计：9/10

Insta360对X6的外观设计进行多项改进。长方形机身长宽高为100、50、40毫米，重量为196克，比上一代的X5轻了4克，机身也只是稍微宽一些。记者觉得握持感很好，更容易在空间较小的地方使用，安装在头盔上高速骑行摄像时，产生的风阻也较小。

新机换上2.32英寸OLED显示屏，画面效果更漂亮。（厂商提供）

新机换上2.32英寸OLED显示屏，峰值亮度高达1200尼特，显示效果比X5的LED屏幕更漂亮，反应更灵敏，亮度也更高。此外，X6具备IP68防水性能，无需保护壳也能在最深20米的水下使用。

X6提供47GB可用内置存储空间。如果以8K 30fps拍摄，储存空间不到一小时，若经常长时间摄像，应该另外购买一张microSD存储卡。X6镜头可以自行更换，Insta360称更换成本比之前低。

操作：8/10

机身侧面有一个电源键与一个快门／录像键。开启相机后，屏幕下方有两个虚拟快捷按键，分别用来录像和切换各种录像模式。为避免误触，须要短按虚拟按键，刚开始使用时需要一点时间适应。

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用户能通过X6屏幕内的菜单进行更详细的设置。由于有各种摄像模式和新功能，菜单显得相当复杂。记者建议初次使用者先观看YouTube教学视频，熟悉相机的基本操作和拍摄技巧。

用户也可以通过手机远程操控相机。手机屏幕更大，操作起来更加方便，但在驾驶、滑雪或飞行等使用情况下，这种操作方式就不适用了。

画质：9/10

X6搭载更大的1/1.1英寸双索尼传感器，支持最高8K 50fps视频拍摄。此外，X6也是全球首款原生支持杜比视界（Dolby Vision）拍摄的360度摄像机，支持10-bit颜色及Insta360自家的I-Log色彩配置，让用户在后期可对影像调色。

X6有两种拍照和录像模式——360度和平面（flat）。值得一提的是，X6配备InstaFrame 2.0录像模式，让用户锁定人物或物体，仿佛有一个智能摄像师在操控云台跟随拍摄。用户之后能直接输出成传统的4K平面视频，快速上载到社媒上。

360度相机最大的优势就是可以“先拍摄，后取景”。用户拍摄时不必预先决定镜头方向，因为他在后期能从360度录像画面中，自由选择想要用的取景范围。X6拍出来的画质很漂亮，在阳光充足的环境中，颜色鲜艳饱满，又不会过分失真。面对光线变化，传感器和自动测光表现相当出色，能够自动调整曝光，画面明暗衔接自然。

夜景拍摄表现也相当不错。记者在北京王府井大街实拍时，面对街道上明亮的招牌和复杂光源，X6依然能控制曝光，招牌没有出现明显过曝，行人的脸部也保持清晰，整体画面明暗细节处理得很好。

Insta360在X6首次加入为360度影像打造的AI模型PanoMind。相机充电时，内置的“AI Director”可自动分析储存的视频素材，挑选精彩片段，自动剪辑成短片，再发送至应用。记者认为AI Director虽然能帮用户省力，不过剪辑效果未必尽如人意。

电池：9/10

X6搭载2600mAh电池，在8K 30fps的设定下，可连续拍摄超过两小时，表现亮眼。充电约35分钟，即可充满电量。

总结：9/10

Insta360 X6在画质、操控、电池续航表现和防水性能方面，都比上一代X5更好。如果你是内容创作者，或喜欢记录运动、旅游等生活点滴，X6是值得考虑的选择。Insta360也推出Essential套装，附送多种配件，包括镜头盖、自拍棒、额外电池和充电盒。只要多付100元，记者觉得购买套装更划算。

▲售价：$939起（相机）