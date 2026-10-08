如果你的桌上型电脑可以“塞”进键盘里，会是什么模样？惠普（HP）在本地推出全新EliteBoard G1a AI电脑，打破传统电脑的设计框架，将电脑主机、扬声器和双麦克风全部集成在一个轻薄键盘中，让桌面摆设更简洁，也带来全新的办公体验。

EliteBoard G1a厚度仅约17毫米，重750克，携带非常方便。（厂商提供）

记者抢先试用EliteBoard G1a，发现外形看起来与一般键盘无异，甚至比一些键盘更加小，厚度只有约17毫米，重量为750克，非常方便携带。电脑搭载AMD Ryzen AI 300系列处理器及运算能力高达50 TOPS的神经处理器（NPU），获得微软Copilot+ PC的认证，能运行各项AI功能。电脑搭载微软视窗操作系统，操作跟一般电脑没有太大不同。

接口方面，EliteBoard G1a配备两个USB-C接口。一个传输速度高达40Gbps，支持供电及DisplayPort 2.1b；另一个接口传输速度为10Gbps，同样支持供电和DisplayPort 1.4。用户可以利用这些接口直接连接显示屏。

惠普也随EliteBoard附送保护套、无线鼠标、USB-C转HDMI集线器、USB-C转USB-A集线器，方便用户连接显示屏及其他设备，扩展使用方式。

键盘电脑具备防泼溅设计，并通过MIL-STD 810美军耐用规格。键盘的打字体验很舒适，两毫米的键程相当充足，敲击起来有很好的回馈感。不过，键盘的按键排列很紧密，显得有些拥挤，缺乏间隔，使用时稍不留神就可能误触。部分按键例如方向键的尺寸也偏小，操作起来不够顺手。

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噪音稍明显但不影响使用

惠普在机身底部布满散热孔，通过一个低噪风扇从底部吸入冷空气，再将热空气从后方排出。实际使用时，能听到风扇运转的声音，尤其在进行较高负载的任务时更明显，不过整体音量仍在可接受范围内，不至于影响日常使用。

基本款EliteBoard G1a没有内置电池，必须连接电源使用。用户可以升级，选择内置32W电池的版本，方便在不同工作空间之间移动时，无须关闭电脑或重新开机。

电脑虽然内置小型扬声器，但音质表现一般。如果要获得更好的音效体验，还是需要连接蓝牙音箱或耳机。

总的来说，对于须要在不同空间移动的办公人士，EliteBoard G1a相当实用，但使用前提是，这些空间须先配备显示屏，因此对于一般消费者而言，实用性较有限。惠普EliteBoard G1a将于10月8日起开放网上预购，零售价从$2487起。