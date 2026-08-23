Vivo刚于9月底在新加坡推出V80 Lite 5G入门级手机，主打1万mAh超大电池容量，号称能带来持久的续航体验。除了超大电池，它在设计、性能和摄影方面的表现又如何呢？

设计：8/10

V80 Lite采用时下常见的直屏圆角设计，有绿、粉和黑三种配色，厚度是8.59毫米，重量为224克，握起来很有分量。雾面的玻璃机背，随着光线变化折射出细腻光泽，搭配方形相机模组，整体设计简约又不失质感。

手机符合MIL-STD-810H军规标准，具备抗跌落能力，即使从3米高处跌落至地毯上也没问题。此外，手机拥有IP68及IP69防护等级，可在水深1.5米处浸泡长达30分钟仍无损，具备出色的防水性能。

影音：7/10

虽然是一款入门级手机，V80 Lite却配备6.83英寸AMOLED显示屏，分辨率为2800 x 1260像素，支持120Hz动态刷新率。此外，手机支持P3广色域，能呈现丰富鲜明的色彩。画面清晰锐利，色彩鲜明生动。音质表现则中规中矩，缺乏惊喜。

摄影：6/10

白天拍摄呈自然景物色彩，画面锐利度表现出色。（黄少伟摄）

V80 Lite后置双摄包括50MP主摄与2MP景深镜头。由于没有长焦镜头，也没有超广角镜头，在远距离拍摄和广角取景方面有所局限。

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使用食物模式拍摄，披萨看起来更色泽诱人。（黄少伟摄）

白天拍摄时，手机能呈现自然的景物色彩，画面锐利度表现出色；夜间拍摄则能适度提亮画面，但清晰度不够。人像摄影方面，开启美颜功能后，照片的修饰痕迹较为明显，显得不够自然；关闭美颜后，人物肤色和面部细节则更自然，整体表现还不错。

夜间拍摄能适度提亮画面，但清晰度不够。（黄少伟摄）

配置：7/10

V80 Lite搭载联发科技天玑（MediaTek Dimensity）7300e处理器，拥有最高8GB内存和256GB存储量。手机可应付多数人的日常使用，玩轻度至中度游戏也不成问题。要注意的是，$499的手机版本只有128GB存储空间，若经常拍照、录视频或下载大量应用，容量很快就会捉襟见肘。而且手机还预装了不少垃圾软件，不仅占用存储空间，也让界面显得较为杂乱。

电池：9/10

对于经常外出，担心手机电量不足的用户来说，这款新机的超大电池无疑颇具吸引力。1万mAh相当于一个充电宝的电池容量，用户根本无需额外携带充电设备。手机支持44W有线充电，不支持无线充电，但支持反向充电，必要时可为其他电子设备补充电量。记者使用两天也无需充电，Vivo称手机充满电后，最长可支持68小时通话，或连续播放视频30小时。

总结：7/10

V80 Lite价钱不贵，适合不需要旗舰手机级功能的用户，如青少年或老人。对他们而言，持久的电池续航力和耐用的机身或许更为重要。

▲售价：$499（6GB+128GB），$699（8GB+256GB）