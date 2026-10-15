小米纯电动概念超跑Vision Gran Turismo（简称小米Vision GT）“驶入”赛车模拟游戏《Gran Turismo》，备受瞩目的旗舰手机Xiaomi 18 Pro系列也将于今年内登陆新加坡。两者展现小米跨足汽车、AI与智能设备的技术布局，以及“人车家全生态”的智能生活愿景。

今年10月中，小米Vision GT将加入知名赛车游戏《Gran Turismo 7》（简称GT7，又称《跑车浪漫旅7》）。Gran Turismo系列制作人山内一典（Kazunori Yamauchi）与小米汽车欧洲研发与设计中心设计负责人让亚瑟•马德林（Jean-Arthur Madelaine），于10月3日在新加坡举行的Gran Turismo World Series 2026第三轮赛事上宣布这一消息。

GT7也将首次推出电动车驾驶培训项目EV Experience，让玩家体验高性能电动车的加速、制动与操控特性。首批车型包括已在大陆量产上市的小米SU7 Ultra，以及概念车小米Vision GT。

Vision Gran Turismo项目自2013年启动，邀请全球汽车品牌为游戏打造代表未来愿景的原创概念车，至今已诞生50款作品，参与品牌包括布加迪、法拉利、保时捷和迈凯伦。小米是第36个参与品牌，也是首家加入的中国科技公司。

小米Vision GT“驶入”GT77赛道，不仅是小米汽车迈向全球的一个里程碑，也结合汽车设计、AI与数字体验，进一步勾勒小米“人车家全生态”的智能生活蓝图。

由风塑形 探索未来驾驶

小米Vision GT以“由风塑形”为设计理念打造，座舱形态如一滴悬浮的水滴。（小米提供）

小米Vision GT以“由风塑形”为核心，围绕空气流动塑造外形，将悬浮式水滴形座舱、兼具导流作用的十字形头灯、结合空气通道的环形尾灯及主动式尾流控制系统，融入车身。

部分理念也可能融入量产车型。法籍设计师马德林说：“‘由风塑形’是团队希望探索的方向，我们也希望未来把舒适感与高性能驾驶体验结合起来。”

山内一典来新加坡前，曾在游戏中驾驶小米Vision GT，调整驾驶氛围声。“电动车同样可以带来非常令人兴奋的驾驶体验，只是这种兴奋感和传统汽车不一样。”

自1997年首作推出以来，Gran Turismo系列全球累计销量已突破1亿套，其国际玩家基础成为小米接触全球用户、触达年轻群体的重要窗口。

创新技术实力 连接智能生活

小米打破传统超跑桶形座椅设计，以连贯环形结构串联仪表台、门板与座椅，打造轻柔而稳固包覆驾驶者的茧式座舱。（小米提供）

2023年10月，小米将企业战略升级为“人车家全生态”，连接个人设备、智能家居和汽车，打造以用户为中心的智能生活体验。这也是吸引马德林加入小米的一大原因。

他认为，汽车应像智能手表、电脑和电视一样，成为生活中的互联终端。“我们更强调以人为本，也更关注用户，以及未来人们会怎样使用汽车。”

小米Vision GT也体现了这套思路。马德林透露，座舱的“Sofa Racer”概念源自玩家舒适地坐在沙发上玩赛车游戏的状态。其座舱就融合小米Hyper XiaoAi与MiMo大模型的AI能力，可主动感知、识别驾驶者意图，无缝融入“人车家全生态”。

他表示：“方向盘可以像智能手表一样，感知驾驶者心跳、监测情绪状态，并像副驾驶般与驾驶者互动。”

支撑这些创新概念的，是小米持续扩展的技术能力。除了汽车设计与工程，小米也布局自主芯片、AI、操作系统与智能制造，通过Xiaomi MiMo发展语言、多模态与语音模型，并以Xiaomi HyperOS连接个人设备、汽车与家居。

2021年至2025年，小米累计研发投入达1055亿元人民币（约合201亿新元），全球获授权专利超过4.7万项。长期投入核心技术研发，让小米的创新构想不只停留在想象，也转化为实际产品与用户体验。

小米18 Pro百变背屏 打开手机新体验

小米18 Pro配备全新的“百变背屏”，让用户无需翻动手机即可查看重要信息，也可展示个性化照片与壁纸，并作为后置徕卡主摄的自拍取景屏。（小米提供）

“人车家全生态”的另一端，是日常个人智能设备。小米计划于今年内在新加坡推出新一代旗舰手机小米18 Pro系列。

智能手机发展至今，不少旗舰机在外形与功能上大同小异。过去手机背面大多只是镜头和机身的一部分，小米18 Pro则把这块空间变成一个互动界面。

全新的“百变背屏”设计，为熟悉的手机使用方式打开新可能。手机正面朝下时，用户无需频繁翻动手机，就能一眼看到重要信息；背屏可显示照片和个性化壁纸，使用后置徕卡主摄自拍时，也能直接作为取景画面，让操作更直观。

看似只是多了一块显示区域，背后其实考验品牌整机设计的实力。屏幕、影像系统、机身结构与软件必须彼此配合，同时兼顾厚度、功耗与耐用性。对小米而言，技术创新最终仍要落实到实际体验，让操作更方便，也带来新的使用方式。

核心配置方面，小米18 Pro系列搭载2纳米高通骁龙8 Elite Gen 6处理器；小米18 Pro与Pro Max均配备徕卡三摄系统，包括2亿像素主摄、2亿像素潜望长焦及5000万像素超广角镜头。影像体验上，AI智能构图辅助取景，风格调色盘支持个性化色彩调节和滤镜生态分享，让用户更轻松地拍出富有个人风格的照片；“传奇一瞬”功能则让手机的成像质感媲美专业相机，帮助用户捕捉精彩瞬间。

从小米Vision GT对未来移动方式的实验性探索，到小米18 Pro对手机互动方式的创新思考，小米如今把技术能力带进更多日常应用，让不同设备围绕用户彼此连接。

除了持续拓展智能手机业务，小米也计划于2027年进入欧洲电动车市场，同时扩大在东南亚的家电产品阵容。随着产品版图扩展，小米的核心技术将应用到更多领域，涵盖出行、连接与居家体验，完善“人车家全生态”的智能生活体验，欲了解更多点击前往小米官网。

【本文由小米呈献】