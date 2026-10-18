“声阔”（Soundcore）是中国科技品牌安克（Anker）旗下的音频设备品牌。该品牌最近在新加坡推出AeroClip 2耳夹式真无线耳机，是业界首款获得苹果官方认证的耳夹耳机，到底表现如何呢？

设计：9/10

AeroClip 2设计时尚简约，有红、白、蓝、黑四种配色。每只耳机重量仅6.2克，以高弹性硅胶C桥将发声器与电池连接起来。安克称耳机以超过2000组真人耳部扫描数据打造，符合人体工学设计。记者觉得耳机没有明显夹感，佩戴稳固，轻盈舒适。

耳机没有明显夹感，佩戴稳固，轻盈舒适。（厂商提供）

充电盒设计小巧，方便随身携带。新耳机具备IP57防尘防水等级，灰尘进入不会影响设备正常运作，可在最深1米的清水中浸泡30分钟而不受损。

AeroClip 2是全球首款通过苹果MFi认证的耳夹式耳机，能无缝连接各种苹果设备。（厂商提供）

值得一提的是，AeroClip 2是全球首款通过苹果MFi认证的耳夹式耳机，能无缝连接各种苹果设备，甚至可以苹果Siri“一唤即应”，直接语音操控。耳机支持蓝牙6.0，能同时连接两台设备自由切换。

操作：9/10

跟多数耳夹耳机使用触控不同，AeroClip 2使用实体按键，按键位于电池上方，能有效避免误触。单击左右按键可暂停或播放音乐；双击右耳机按键能跳至下一曲目；双击左耳机按键能切换至上一首歌；长按左或右耳机可调节音量。用户也可通过安克声阔应用自定义按键的操控功能。

音质：8/10

这款耳机搭载安克自研的Thus AI芯片，算力比前代提升150倍，搭配四个麦克风及两个能够直接捕捉佩戴者声带振动的语音采集单元（VPU）。AeroClip 2因此能在嘈杂环境中主动拾取人声，代替传统的过滤噪音方式，保障双向通话清晰。口说无凭，AeroClip 2在2026年8月获得健力士世界纪录认证为“耳夹耳机最高通话质量评分”。

实际使用时，即使说话声不大，声音也依然清晰，不会显得含糊不清。记者也很喜欢“低声模式”（whisper mode），即使轻声说话，也能让对方清楚听见。

AeroClip 2采用12毫米双磁路单元，支持AAC、SBC、LDAC高清音频解码，并获得高清无线音频（hi-res audio wireless）金标认证，能无损还原音乐细节。在默认的Soundcore Signature的EQ模式下，耳机音质表现十分出色——人声清晰，层次分明；高音表现鲜明，不会过于突出或刺耳；低音表现虽不算特别饱满，不过自然耐听。要注意的是，由于是开放式耳机，AeroClip 2无法隔绝外界噪音。

若你不喜欢默认EQ设置，AeroClip 2提供另外四种EQ预设（清晰人声、强劲低音、平静舒缓、音量增强），能为用户带来非常多样化的聆听体验。此外，耳机提供“HearID”个性化调音功能——应用会播放一些特定声音，测试用户的听觉感与偏好，并自动量身定制专属的EQ。

电池：9/10

耳机充满电的话，能连续使用8小时。搭配充电盒的综合续航时间为32小时，表现亮眼。耳机充电10分钟，能听歌约4小时，还支持无线充电。

总结：9/10

安克虽然不像一些国际大牌那样广为人知，但AeroClip 2的整体表现毫不逊色。无论是佩戴舒适度、通话清晰度与音质表现，都有值得称道之处，美中不足的是售价偏高。

▲售价：$249