JBL Live头戴式耳机系列定位介于高端Tour系列与入门级Tune系列之间，属于中端价位。JBL近期在新加坡推出Live 780NC，这款耳机表现到底如何，是否值得入手？

设计：8/10

许多耳机品牌没有很多颜色选择，但是Live 780NC却提供黑、蓝、白、香槟金、绿、紫和橙七种配色，选择很丰富，肯定能满足各种用户的喜好。Live 780NC重量为260克，结合塑料、金属和硅胶材质，质感相当好。值得一提的是，耳罩外侧环绕着细致的滚花纹理，营造出低调又时尚的设计风格。

Live 780NC支持折叠收纳，无论放进背包或手提袋都很方便。（厂商提供）

耳罩采用仿皮材质，佩戴舒适，夹头力度也恰到好处。此外，耳机支持折叠收纳，无论放进背包、手提袋或抽屉，都十分方便。Live 680NC附送柔软的布料收纳袋，不过保护性较弱，无法像硬壳收纳盒那样有效防止挤压或碰撞。

操作：9/10

耳机右侧配备电源／蓝牙配对滑键，下方还有一个按键用来切换ANC与环境声。（厂商提供）

Live 780NC左侧耳机设有音量控制键；右侧则配备电源／蓝牙配对滑键，下方还有一个按键用来切换ANC、环境声和通话模式。这款耳机也采用触控方式，在右侧耳机上点击一次可播放或暂停音乐；点击两次切换至下一首；点击三次则返回上一首。实体按键与触控操作相辅相成，操控体验很出色。

Live 780NC可同时以蓝牙跟两个设备配对，能快速互相切换；耳机附送一条USB-C转3.5毫米音频线，用于有线连接其他设备。此外，它有自动播放或暂停功能——摘下耳机时会自动暂停播放，重新戴上后则会自动继续播放。

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音质：8/10

Live 780NC采用40毫米动态驱动单元，有四个降噪麦克风。它提供丰富的EQ调节功能——内置六种预设音效，包括爵士、人声、低音增强等，并可通过JBL应用内的10段均衡器（EQ）自定义调音，满足个别用户的听感需求。Live 780NC采用最新的蓝牙6.0技术，支持SBC、AAC、LE Audio、LDAC高清音频编码及Auracast功能。

如果用一个词来形容Live 780NC的音质，那就是“耐听”。整体音域流畅自然，听感舒适。高音不会过于明亮或尖锐，中音清晰细腻，人声也很清晰。JBL耳机一向强调低音表现，这款耳机也不例外，低音力度饱满厚实，但略显过强。如果你不喜欢的话，可通过EQ调低，让整体音效更为均衡。

降噪方面，Live 780NC能有效隔绝多数环境噪音，整体沉浸感很强。用户也能根据喜好，自行调节降噪强度。耳机支持空间音效模式，并有一个有趣的“放松模式”，提供各种自然环境音（森林、溪水、海浪等），为用户营造舒缓的背景音乐。

电池：9/10

开启主动降噪功能时，耳机续航时间可达50小时；关闭降噪后，耳机可连续使用长达80小时（超过三天）。测试期间，记者几乎无须查看耳机电量，只要每隔几天习惯性地为耳机充电就行。即使电量耗尽，充电五分钟即能提供长达四小时的续航时间。

总结：8/10

JBL Live 780NC价格不算昂贵，在设计、音质和功能之间取得不错的平衡，表现相当全面。如果你想找一款佩戴舒适、适合长时间聆听的头戴式无线耳机，Live 780NC值得考虑。

▲售价：$299