作者一句话：时代不断变迁，永不更改的是文字中那分情感。

收藏于一盒盒的函件、收据和会议记录，静静躺在潮州八邑会馆的办公室，等待着另一个世纪的人来翻阅。身为一名零零后，有机会到会馆实习，近距离接触这些宝贵的资料和文物，是种千载难逢的体验，总让我心里掀起连绵不断的涟漪。那些文件历经了几个时代，酝酿成发黄的篇章，大部分都禁得起时间的考验，字迹豪迈，只不过周围泛着时光的印迹。这就好似红酒，发酵越久，味道越浓郁。

我们负责整理与扫描文件，并写文案存档。过程中，惊诧地发现当时的董事会议记录，都是用毛笔亲手写的，一笔一划端正无比。那种诚心诚意，真令人钦佩。1960年代的文件，是用打字机一字一句打出来的，繁体字从右到左，工工整整地排列着。它们收存在文件夹中久了，铁因生锈已染到纸张，像是肉体被禁锢留下的伤疤，看了令人心酸，有的已是“无字天书”了。只有某些较薄的函件破裂了，我们都耐心地修补好。

阅读来往的书信，能窥探昔日人们的日常作息，从收据也看到以前订阅报章，购买物品和飞机票的价格，再与今日的相比，总为繁琐的工作，增添不少乐趣。疲惫时，抬头望一望，办公室牌匾刻着“发扬光大”四个字，不禁令我感慨不已，保留潮州文化的使命，落在我们年轻人的肩上。手握这些历史悠久的文件，赋予了我满满的使命感，感觉自己任重道远。我们的任务，就是消化文件的内容，浓缩成简短的文案，存档于电脑，让世世代代的人，鉴赏潮州文化的历史与演变。时代的巨轮逼迫着转型，传统的纸张，已被科技所威胁。

这让我想起最近新加坡报业控股重组媒体业务之事。髫年时代的我，就热爱投稿，每星期总会翻开一页页报纸，查看是否刊登了自己的文章。一旦刊登了，就会将那一页剪出来，好好收藏。阅报时，也会拿着铅笔，在有意义的句子下划线。我还曾用手写的方式投过几次稿，从初稿到定稿，足足重写三篇，不辞劳苦。但如今，上大学的作业都是用电脑打字的，一开始很难接受，但后来发现，打字既环保，又方便删改。

有演变，才有进展，世间的一切都在不断地演化。19世纪的普鲁士教育模式，制定出一套高度严格的规则，有系统的校服、课纲，学生一排排坐着听老师讲课，做错了被惩罚，而学习是为了应试。这种“自上而下”的教育方法，一直沿用至今。但随着时代更迭，逐渐兴起“翻转课堂”，教育模式更加灵活开放，而过去那种填鸭式教育制度，被认为是禁锢思维。现代社会中“教育”的定义变得更广泛，不只是老师机械式地灌输学生知识，而是提倡自主学习，主动提问，积极创新。

“法待人而后行，事因时为变通”，保留文化也一样，墨守成规未必是最好的方法，过于强硬地恪守，反而可能带来反效果，因为每个时代，有不同的需要和关怀。灵活变通，随风转舵，才能顺应时代的需求。虽然会很惋惜，但这只不过是换个形式，内容、情感、质量，只要有心，就能维持不变。

塞翁失马焉知非福，数码时代，也非一无是处。就如音乐方面，现代歌手发行专辑，已经很少有实体版的光碟附带歌词簿，但这并不影响歌曲的质量，能在数码平台上收听，反而让歌曲更快地红遍全球。数码时代，其实已迫在眉梢，是我们迟早都得面对的，而疫情是个催化剂。与其兴叹于纸质时代的式微，不如张开双臂，驾着科技的巨浪。

以书写传情达意的时代，早已被覆盖和掩埋了，对于像我这样热爱雕琢文字的人，难免会有一阵心寒。不过，这是新篇章的开启，没有告别旧的，又怎能迎接新的？虽然会依依不舍，但也须要放开放下，顺应时代的变迁，并在数码时代中，寻觅另一片天地。

希望在这动荡的年代，不变的是文字里蕴含的情感，但愿它永驻于屏幕中。我相信数码时代，亦是一道风景，也期待着，那更新换代的美丽。