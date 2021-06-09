【校果】华中华语辩论赛 学生辩论线上教学未来

辩题贴近疫情下的学生学习生活，让他们更有代入感。（华中提供）

作为华侨中学母语双周的压轴节目，由高中母语部主办，中文学会创贤辩论社承办的“德馨杯”华语辩论赛，已于5月29日落下帷幕。在冠病疫情的笼罩下，全球教育界纷纷转向线上教学。为了培养莘莘学子的批判思维，本届比赛将决赛辩题定为“在线教育应该／不应该成为未来教育发展的方向”。中国通识课程和语文特选课程（简称语特）派出的六支队伍，经过两周的唇枪舌战，最终由中国通识一队力克群雄，夺下冠军，语特一队则屈居亚军。

疫情迫使课堂从实体转移到云端，网上教学超越现实阻隔，让居家学习成为新常态。网课的背后确实面对不少挑战，如何扬长避短，让学生从在线教育得到更多成长和收获，成为辩论的焦点。正方开篇立论：“知识的学习是一个建构的过程，在线教育提供了多元化、个性化的学习方式，让学生可以灵活运用线上丰富的资源，自由探索学习方向，展开合作学习，让学生成为学习的主人，应该成为未来教育发展的方向。”

反方见招拆招：“教育即教书育人，注重言传身教。线下教育老师除了传授知识，还以实际行动传授正确的价值观，潜移默化让学生学会待人接物、为人处世。线上教育的重点是传输知识，线下教育的重点还有智慧的启迪，而这正是青少年成长过程中至关重要的。”

双方短兵相接，据理力争，整场辩论高潮迭起，精彩纷呈。本地知名辩论教练万华明认为，辩题言之有物，适合深度思考，辩手都可以借此认识身边的世界，反思与自己密切相关的有意义话题。

参赛者之一的杜凌宇（18岁）说，辩题发人深省，让他学会换位思考，获益良多。线上教学一方面有利于克服时空界限，整合优质资源，但也受终端设备和环境影响较大，如何加强线上教学互动，提升学习效果，引人思考。

为了配合防疫措施，今年德馨杯隔着电脑屏幕进行。从线下过渡到线上，对主办方而言是不小的挑战。这也促使学生团结合作，灵活应变。创贤辩论社上下分工合作，积极沟通，使赛程日臻完善，确保万无一失。参赛队伍同样全力以赴，忘我投入。一次次忙到深夜的网络讨论，一场场马不停蹄的模拟比赛，在激烈争辩中碰撞出真知灼见的思想火花。

德馨杯到处是奋力拼搏的小插曲，充满令人感动的细节。中国通识一队在初赛中出师不利，认真检讨后成功逆袭，在复赛中重整旗鼓，一路杀到决赛，与初赛对手语特一队一决高下，最终获胜。赛况一波三折，跌宕起伏，正是所有人的努力，才让本次辩论赛成为大家收获满满的珍贵回忆。

全场最佳辩论员林蕴漪（17岁，语特一队）受访时道：“备赛期间，每天都忙碌并充实着，头脑风暴的同时也收获真挚的友谊。比赛虽然结束了，但是我们对辩论的热爱永不停歇。”