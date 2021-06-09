【校果】通过歌曲、漫画、摄影 活学活用母语——安德逊实龙岗初院母语双周活动

今年4月，安德逊实龙岗初级学院母语部门带领众师生以不同的方式去认识、了解和欣赏自己的母语和文化。配合今年母语双周的主题“母语广角镜，狮城我的家”，学校希望学生多使用自己的母语和观察自己四周的人、事和物，进而重新认识和发掘新加坡。我校视觉艺术学会也特别绘制了三个可爱且具代表性的吉祥动物，通过出现在海报的方式帮助宣传。这三个吉祥物是熊猫、猫和大象，各代表了华语、马来语和淡米尔语。

聆听——母语好歌介绍

今年我校母语双周一大亮点是每天早上推出母语好歌介绍。每天早晨，校园的扩音系统会播放三大母语的歌曲，也会请学生DJ介绍其中一首歌曲的含义。悠扬悦耳或充满活力的歌曲让整个校园顿时从熟睡中醒来，无论是在班里温习功课，还是正在食堂买早餐的学生，许多人的心情顿时变好了。

高一学生Saranya Mushila（16岁）分享道：“我的同学鲜少听淡米尔歌曲，但他们听后都赞不绝口，确实令我非常开心。有一些同学多年后再次听到自己熟悉的歌曲而产生了共鸣，也有一些同学告诉我好歌介绍项目让他们有机会认识和欣赏到不同种族的歌曲��多首朗朗上口的新谣歌曲也让我们华族学生进一步认识新加坡的本地歌手。”

学生参与“创作即生活，漫画录人生”讲座，通过本地漫画家刘俊贤的讲解，了解母语的实用性。（安德逊实龙岗初院提供）

体验——漫画创作与母语的联系

与其同时，我校还推出了一系列与母语有关的语文和文化活动。其中华文组主办了“创作即生活，漫画录人生”讲座。学生借此机会认识到本地优秀漫画家刘俊贤，以及他成功背后的努力。透过刘俊贤亲身的分享，学生进一部认识新加坡的华族文化，同时了解到母语的实用性，进而看到母语究竟是如何融入创作、艺术当中。

融入——发挥创意尽在弹指间

我校希望透过母语双周提供学生机会多使用自己的母语，并营造富有生机的学习环境，激励学生多观察生活和发挥创意，也让他们在一个有趣且舒适的环境下互动和学习母语。三个母语组都推出了在课堂或课外时间进行的线上语文小活动及挑战。学生可以通过扫描海报上的二维码，或是在母语双周学生大使和老师的带领下完成不同的活动，如猜字谜、猜成语、配音秀、绕口令大比拼、文化常识比赛等。同时，我校也首次在母语双周举办了“镜”思“新”语照片说明创作比赛，获得学生的踊跃参与。学生只须根据母语双周的主题，以相机或手机去捕捉生活中的画面，再辅以30字的说明参赛即可。

高二学生汪欣怡（18岁）说：“参加照片说明创作比赛让我更想去了解新加坡，我和父亲特地到阿裕尼的小贩中心吃早餐，在找寻美食的当儿就把那里富有古早味的早餐食品拍下来参赛。我确实没想到会获得第二名，太兴奋了！”

自举办母语双周以来，其主要目的是鼓励学生多使用自己的母语，以确保他们在常使用英语的情况下也不忘自己的根源。母语部科主任陈彬蓉分享道：“母语部老师集思广益筹办母语双周，希望通过一系列活动，让学生接触一些平时在母语课上较难安排的讲座或文化活动，且在轻松的氛围中体验母语文化更广泛的层面，也看到它的实用性，达到乐学善用的目的。”

（作者是联合学生通讯员）