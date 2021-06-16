【校果】受邀参与双文化活动 作家六六：成为领导从服务他人做起

德明政府中学于6月假期第一周6月2日至6月4日，举办了 “放眼世界，学贯中西” 活动（Beyond the Classroom Programme）。活动围绕服务型领导与跨文化能力两大主题展开，希望启发学生思考如何通过双语双文化的优势贡献社会，从而实践“关怀、服务、领导”的使命。

为此，学校除了邀请意大利驻新加坡大使、华助会中心代表、修读双文化的校友，以及台湾武陵高中的师生来与学生交流之外，还邀请了知名作家——六六主讲线上讲座。六六不仅是知名的作家，还是一位编剧。她向来以反映社会现实，针砭时弊，言辞犀利见称，代表作包括中国连续剧《蜗居》《安家》《心术》《王贵与安娜》等。六六的作品《给善良插上翅膀》被选入了中三高级华文课本。

尽管受疫情影响无法面对面交流，德明政府中学邀请了新加坡各所初院和中小学的师生参加线上讲座。6月3日当天，共有来自30多所院校130多名师生上线与六六交流。六六精辟独到的见解让参与的老师和同学们深受启发​，获益匪浅。

六六以生动有趣的方式探讨服务型领导——关怀、服务、领导等话题。她先以自己的儿子为例，引发同学们的共鸣。接着，她以德明政府中学的办校使命，导入话题，并且详细地描述了自己在写作生涯中多次做采访时得知的故事。她和大家分享了一个来自武汉的快递小哥汪勇的亲身经历——他在去年疫情封城的期间，不顾自身安危，帮助护士和医生解决上下班与三餐的问题，组成了一个强大的车队来服务他人，从中成为了领导。她通过这个故事，向学生阐明，成为领导并不只是依靠天生的领导能力，而是从关怀他人、服务他人一步步做起的，证明自己的实力，让别人相信你有一颗愿意服务大众的心。

作家六六以生动有趣的方式探讨服务型领导——关怀、服务、领导等话题。（作者提供）

六六也和大家分享了自己的心路历程和她成长的道路上碰到的种种坎坷，通过对比自己年少时的世界观及如今的世界观，来告诉大家社会责任和家庭责任的重要性，以及这两者之间密切的关系。

德明政府中学高级教师洪澜是本次讲座的协调员。她说：“我觉得六六老师是非常有爱心，并且会经常鼓励和夸赞孩子们的作家。她总能在孩子们的身上看到优点，悉心引导他们如何在成长的过程中寻找更有意义、更光明的未来。很多学生反映，希望下次能够面对面地跟六六老师进行交流，以后有机会，我们会再安排的。”

讲座结束前，六六引用了罗曼罗兰的一句话“真正的英雄，是你认清了这个社会后，依然还爱它”结束了讲座的部分。过后，六六与线上的观众进行了问与答的环节。来自不同院校的学生积极发问，与六六探讨了社会、艺文相关的课题。六六以自己独特的视角和丰富的写作经验来回答大家的提问。

德明政府中学高二生杨雅棋 （18岁）说：“六六老师对我校‘关怀，服务，领导’的解读与赞同，告诉了我们，有情怀、有温度的领导人是社会稀缺的人才。在这样的启发下，相信不仅仅是我，其他同学都更进一步了解了人文的重要性。最令我印象深刻的是六六老师对于人文的关怀，身体力行。即使疫情严峻，六六老师依然坚持到中国采访。我认为这样的精神是很难得的，让我明白了在当今社会，我们仍然需要艺术与文字的力量。”

（作者是联合学生通讯员）