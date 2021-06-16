【校果】华中天文学会35周年研讨会 150师生线上探究宇宙黑洞奥秘

你知道吗？任何物体一靠近黑洞，旋即被一股潮汐力（Tidal Forces）吸引而往下坠落，就像宇航员一样迅速被“面条化”（spaghettification）。潮汐力是由于引力强度不同所导致的，最常见的自然现象是地球上海水涨落。这种将物体压缩或拉伸的力量在靠近体积小，质量大的天体如黑洞时会变得尤其显著，物体立刻被拉伸呈面条的形状。

为庆祝华侨中学天文学会成立35周年，学会师生齐心筹办了“全国天文学及天文物理在线研讨会”，并邀请到南洋理工大学物理系高级讲师陆明利博士主讲。适逢6月学校假期，活动吸引了新加坡国立大学数理附中、国家初级学院、莱佛士书院、莱佛士女中、南洋女子中学及华侨中学（中学部）师生报名。近150人聚集网络视讯平台，投入到狭义相对论及宇宙黑洞的学习与讨论中。

讲师用图像解释抽象的知识如引力红移（Gravitational Redshift）和潮汐力（Tidal Forces），帮助学生更好地掌握天文奥秘。（华中提供）

囿于疫情，研讨会从线下移到线上，但参加者对于天文学的热忱，求知的渴望却丝毫不减。在陆明利博士的带领下，大家深入话题，澄清疑惑，共同分享对天文的热爱与对物理的探究精神。从时间膨胀到长度收缩，从洛伦兹变换（Lorentz Transformation）到黑洞的事件视界（Event Horizon），在一个多小时的过程当中，陆明利博士细致详尽，条理清晰地解释了狭义相对论的推导过程及其在黑洞中的应用，完成了从时间之始走到黑洞尽头的旅程。在问与答环节中，学生抓紧时间，融合本身已有的知识和新学的理论公式，进一步提出深层次的问题。陆博士亦耐心地一一解答，或纠正误解，或提供新观点，并鼓励年轻学子在研讨会后继续深入探究。

黑洞事件视界（Event Horizon）模拟图有助于人们了解黑洞如何对宇宙中的天体产生深刻影响。（取自美国宇航局网站）

如何在防疫措施限制下继续聚集本地热爱天文的年轻人，延续他们对天文的热情，是华中天文学会，以及关心我国天文学发展的学者、老师和学生一直在思考的问题。此次活动能够圆满举行，是各方共同努力和无私付出的结果。这其中有克服种种技术困难的坚持与毅力，有解决新问题时群策群力的团结与智慧，亦有必不可少的对天文的共同热爱。

研讨会结束后的反馈十分正面，参加者都认为收获丰富，也乐见日后有更多类似的活动，包括其他天文相关课题，如暗物质（Dark Matter）、行星科学（Planetary Science）和超弦理论（Superstring Theory）。

华中天文学会的王建竣（17岁）说：“陆博士在讲解时间膨胀等物理概念时，使用了深入浅出的图表，在回答疑问时，再次巩固我们所学到的新知识，令人受益匪浅。”

国家初级学院学生赵可均（18岁）在受访时说：“我过往所参加的研讨会，大多只聚焦于不同天体的特征；但陆博士的解说让我看到背后所涵盖的物理学和数学概念，让我对天文学有更具体的了解，他真正做到‘授人以鱼不如授人以渔’，我希望在未来能参加更多这类注重思考和推导过程的学习之旅。”