去年1月23日，除夕前一天，武汉封城的新闻在全世界重磅炸开。面对中国政府严格控制居民出行的铁腕政策，网上的段子流传说：现在不好好待在家里在家吃饺子，端午节就得憋在家吃粽子。

转眼又是一年端午节，迎来本地高警戒解封第二阶段后的第一天。

这一年多，我们见证了许多魔幻现实主义的事情发生：本地的学生居家上学，异地的情侣线上婚礼；祖辈经营的老店关门大吉，财报亏损的股票涨势汹涌。