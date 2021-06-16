没有暂停键 订户 来自 / 联合早报 文 / 张鹤杨 发布 / 2021年6月16日 5:00 AM 从去年起，现场音乐会变得一票难求。图为新加坡华乐团去年首次在线上举办筹款音乐会，乐团赞助人李显龙总理也通过视频线上出席。（档案照） 字体大小: 小 中 大 去年1月23日，除夕前一天，武汉封城的新闻在全世界重磅炸开。面对中国政府严格控制居民出行的铁腕政策，网上的段子流传说：现在不好好待在家里在家吃饺子，端午节就得憋在家吃粽子。转眼又是一年端午节，迎来本地高警戒解封第二阶段后的第一天。这一年多，我们见证了许多魔幻现实主义的事情发生：本地的学生居家上学，异地的情侣线上婚礼；祖辈经营的老店关门大吉，财报亏损的股票涨势汹涌。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 自言自语 @世代 【校果】受邀参与双文化活动 作家六六：成为领导从服务他人做起 【校果】华中天文学会35周年研讨会 150师生线上探究宇宙黑洞奥秘