【校果】陈子谦在电影中寻回记忆的味道 淡滨尼美廉初院母语双周活动

淡滨尼美廉初级学院一年一度的“母语双周”在今年4月初拉开帷幕。学院的华文部特别为学生举办了多项精彩有趣的活动，如线上虚拟文化展、班级华文抢答乐、点歌乐乐与文化讲座“味蕾的记忆”等。

“点歌乐乐”由高一H2华文与文学学生筹办，通过在午餐时间为大家带来动听的华语流行歌曲，为学生提供多一个接触华文的机会。学生透过这个平台点歌和寄语，传达他们对同学及老师的心意，也让学生在悠扬的旋律中，感受华语流行歌曲之魅力。

高一学生点播华语流行歌曲歌给朋友传达心意。（淡滨尼美廉初院提供）

对学生来说，在学院中遇见一生的恩师，格外值得珍惜。高一学生借着《小幸运》和《太阳》等温馨励志的歌曲，表达对老师的感激与敬重。

现场也增设了“猜猜乐”活动，让学生抢答与华语流行歌曲有关的谜语。司仪与学生互动的环节妙趣横生，此起彼伏的笑声回荡在食堂里。

筹委会组长刘卓敏说：“看到同学们听歌时陶醉的样子，听到他们答对歌曲谜语时的欢呼声，我和组员觉得特别有满足感，之前的筹备工作都是值得的。”

邀请导演陈子谦谈味蕾记忆

今年的活动中，我校也特地邀请了本地知名电影导演陈子谦主讲题为“味蕾的记忆——从电影人的视角看传统美食”的讲座。陈子谦在学院内以线上直播的形式，向坐在不同讲堂里的学生讲述了传统美食在他执导影片中的意义——美食作为一个社群的集体记忆和文化认同。

淡滨尼美廉初院高一学生分批在不同讲堂，透过线上直播，参加本地导演陈子谦以“味蕾的记忆——从电影人的视角看传统美食”为题的讲座。（淡滨尼美廉初院提供）

陈子谦说，老旧咖啡店“福协隆”炒粿条保存着他的青年时期珍贵的回忆。在咖啡店停止营业后，陈导演找遍全岛，终于寻获原“福协隆”炒粿条摊主现今的摊位，也找回自己记忆里的味道。他也特地为了这场讲座，把这段寻回味蕾记忆的过程拍摄成短片，和学生分享。

在讲座中，学生还观看了陈子谦其他电影作品。在《老朋友》中，他介绍了本地不同老店家的传统美食，包括象征吉祥如意的红龟粿。《花之恋Bunga Sayang》则以传统美食双层香兰糕为线索，贯穿影片中不同种族邻居互相帮助的情节，展现了新加坡特有的多元文化。

配合这场讲座的主题，学校中文部特别向本地著名的红龟粿专卖店订购了豆沙和花生口味的红龟粿，并在讲座结束后分发给所有学生。红龟粿作为传统民间食物，是好几代人的美味回忆。一口口软糯香甜的红龟粿让人吃在嘴里，甜在心里。学生一边品尝红龟粿，一边回忆起陈子谦的分享，纷纷表示从软甜的红龟粿中，仿佛感受到传统小吃里所蕴含的文化内涵：长寿安康，吉祥如意。