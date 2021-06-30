【校果】让失智症患者苍白日子亮起来 华中Project Curae荣获国际奖项

有人说岁月是无情的刻刀，在年轻的脸庞上划出道道沧桑的痕迹。有这么一群人，岁月对他们更为残酷，不仅让他们失去青春的华美，还削去其健康的心智，以至于他们不再认识周遭的世界，甚至不再认识自己。旁人以异样的眼光和不解的态度看待他们，这群人有个共同的名字——“阿尔兹海默症”（Alzheimer's disease），又称“失智症”。

随着我国人口的老龄化，失智症渐趋普遍。每10名年逾60岁的国人就有一人患有此病，目前患者数目已达5万5000。鉴于公众对此病症了解不多，五名华侨中学高一学生魏玮德、陈威良、杨承翰、林尚平和洪敬峰，在去年1月抱着共同的理念，自动自发组织起来，策划通过名为“Project Curae”的服务学习项目（Service Learning Project），探讨解决此日益严重难题的方法。他们和新加坡失智症协会（Alzheimer's Disease Association）合作，携手为患者打造比较友善的社区环境。

身为毕业班学生，Project Curae团队在兼顾繁忙课业的同时，经常为如何帮助失智症群体而苦思冥想。他们得确保书面计划不仅是文字，而是能在日常生活中展开的行动。

去年4月由于疫情加剧和阻断措施的实施，Project Curae的线下活动受阻，不得不转为线上。通过视讯会议平台隔空与需要帮助的患者一起做体操、玩游戏，也和看护者沟通，带给病人及其家属关怀和陪伴，让他们感受来自社会的温暖。尽管转到虚拟空间，活动还是按照原定计划有条不紊地举行。就连宣传也移到云端，通过各种社交媒体，定期发送相关资讯��让信息散布到社会的不同角落，公众得以进一步了解失智症，并愿意帮助患者。

研究显示和失智症患者玩“宾果”这类脑力训练游戏有助改善症状。（受访者提供）

面对大脑功能不断退化的人，Project Curae的义工一遍又一遍不厌其烦地重复，一次又一次耐心体贴地陪伴。他们录制视频，教患者手工折纸，为患者提供益智读本，和患者闲话家常。每逢假期，团队总是惦记着患者，要让他们苍白的日子亮起来，填上缤纷色彩。患者也许第二天便忘记一切，但看到屏幕上充满朝气的学生，他们都不禁露出纯真的笑容。

团队在社交媒体IG分享烹煮营养均衡的健康餐食。（受访者提供）

受到疫情影响，Project Curae过去一年克服重重挑战，在坚持不懈的努力下，不负众望，交出亮眼的成绩单。去年10月16日，他们获得哈莉玛总统的表扬和肯定。今年6月15日他们再接获另一喜讯，荣获“未来问题解决计划世界赛”（Future Problem Solving Program International）高年级组一等奖。

Project Curae捧走“未来问题解决计划世界赛”（高年级组）一等奖，为国争光。（受访者提供）

团队受访时一致认为，亲身实践让他们更了解患者及看护者的处境，改善他们的生活品质十分重要。杨承翰说：“在国际比赛中得奖实在是无比的荣幸，但这绝不是句号，有不少学弟决定接棒，继续Project Curae的工作。”

魏玮德总结道：“其实，获益更大的是我们，Project Curae不仅让我们有机会帮助不幸的一群，也巩固了团队精神和收获珍贵的友情。”