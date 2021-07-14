暮色四合，橘黄色暖暖的阳光从天空中洒下，小贩中心的屋顶镀上了一层金黄。

空气中，各种食物的香味混合在一起，使人不由食指大动。饥肠辘辘的我不由咽了咽口水，加快脚步向小贩中心走去。

小贩中心还是一如既往地人山人海，十分热闹。锅铲刮过锅底的声音和食客的欢声笑语织成了一曲小贩中心独有的交响曲。一大群人熙熙攘攘地堵在小贩中心的门口，似乎在观望着什么。暂时抛下肚子“咕噜咕噜”的抗议，一向好奇心极重的我不由自主地向人群走了过去。走近一看，才发现是一名街头歌手正在准备演唱。他此时正低着头专心致志地校着吉他的音，修长白皙的手指时不时从琴弦上扫过，直到每一根弦都达到了准确的音效。

“不就是一个街头卖艺的吗？为什么有这么多人围观？”带着疑问，我不由得打量起这个年轻人来。他浓密的眉毛叛逆地稍稍向上扬起，充满了年轻人的朝气。长而微卷的睫毛下，有着一双像朝露一样清澈的眼睛，目光坚定。与大多数街头歌手一样，他的头发染成了金黄色，比夕阳的余辉还要刺眼。身上的衣服都是铆钉，彰显着他叛逆不羁的个性。

终于，他校好了音，清了清嗓子，开始唱了起来。“曾经多少次跌倒在路上，曾经多少次折断过翅膀，如今我已不再感到彷徨，我想超越这平凡的生活。我想要怒放的生命。就像飞翔在辽阔天空，就像穿行在无边的旷野，拥有挣脱一切的力量！”他唱的是汪峰的《怒放的生命》。歌声时而高亢，时而沙哑，琴声时而激扬，时而深沉。白皙的手指在吉他上熟练地扫着，直至指尖微红也毫无察觉。他忘情地唱着，眼睛紧闭，胸膛随着气息起伏。直到歌曲唱完，他才睁开眼睛，闪着晶莹泪花。

大家沉默了三秒，仿佛还不能从他震撼人心的演唱中缓过神来。随后，人群爆发出了雷鸣般的掌声，经久不息，为这位歌手喝彩。他向后退了一步，微微鞠躬。他的眼睛里闪烁着异彩，那是一个年轻人在追梦时独有的神色。

我用力地鼓掌，眼睛不由自主地湿润。我听出了他对梦想的坚持与努力，对音乐的追求及热爱。“我想要怒放的生命”唱出了他的梦，也与在场所有有梦的人产生了共鸣。

像这个年轻人一样，哪怕街头卖艺，也要有梦就追！

（作者是莱佛士书院学生）