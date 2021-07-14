【取火】疫情期间断想

过去的回忆偶尔会被生活中大大小小的事物重新勾起，心中生出五味杂陈的感觉犹如一道菜。现今生活的好坏决定了这道菜的味道。过得好，心情就像是一道甜品，甜甜的，里面有快乐、幸福和庆幸。过得不好，心情就像小小的麻辣锅，吃得汗流浃背又不过瘾，味道麻辣又有点苦，到最后麻木、辛苦和怅然，搅在一起。去年我尝到的就是夹杂着这两道菜的味道。

去年初，疫情突袭，打得我措手不及，打得我毫无防范。我记得当时我正好生病，心里特别害怕、恐惧，不知肉身有没有被这个邪恶的病毒攻占。每天总会自我怀疑好几遍，即使医生一再向我保证说没问题。好不容易自己的感冒好了，同桌和后桌却病倒了。

我每天胆战心惊的，特别是一打开手机都是铺天盖地关于冠状病毒疾病的新闻和消息，生怕自己在路上走着，病毒不知在哪个转角处等着我。

下来的生活有了翻天覆地的改变。课堂从线下变成了线上，感觉就好像提早放假似的。我对网课可谓充满期待。记得早几年居家学习还没普及前，我和朋友们还给校长写了居家学习的请愿书。结果居家学习真的来时，却又对实体课充满了不舍。我和好友站在校门外，背着重重的书包，顶着烈日，聊了一个下午。最后因为时间实在不早了，才惜别回家。不能回校上课，我的生活安静了，少了同学们喧嚣热闹的嬉笑声，少了教室里老旧风扇转动的吱吱声，也少了马克笔在白板上划写的刺耳声。我的世界缩小了，从宽广的街道、偌大的校园缩小至一台笔电。一切是多么的新奇又是多么的落寞。

居家学习让学习氛围和老师的监督消失了，缺乏自制力的我上物理课时居然睡着了，什么也没听到。后来我听说有些同学更过分，居然在看抖音视频。O水准成绩出来后，许多人最后悔的莫过于居家学习时懈怠了。

我明白了，疫情是上帝的筛网，筛掉不合格的人，留下各方面合格的人。

我希望自己能一直谨记这番领悟，一直拥有着现有的自制力。我更希望如今在不同人生道路上的老同学，能和去年一样，即使被疫情分离也常常保持联系，将来有机会重聚才会一样亲昵，不疏远。

（作者是华侨中学高中部学生）