小贩中心各个摊位前的铁板似一排排下垂的眼帘，沉甸甸的。唯一露出的下半部分依然暗淡无光，像是被卷入一层层乌云之中。眼看被余光渲染的天际，我加快了脚步，走到叉烧饭摊位前。原本在傍晚时分人潮汹涌，沸沸扬扬的长龙像瞬间蒸发，我只能听到洗厨具的声音和八哥吱吱的叫声。

应该是防疫措施只允许两人堂食的新规定，提高了居民在外用餐的警惕。

卖叉烧饭的老板娘用疲惫的眼神四处张望，仿佛在寻找任何顾客的踪迹。除了旁边摊位前排的队形之外，小贩中心这个位置的人烟稀少。看到我这个常客，老板娘的神情中露出了期待。“哈罗小伙子，要什么？”

“一个叉烧饭，一个烧肉饭，打包的。”我脱口而出。

“今天做得比较少，叉烧饭、烧肉饭都卖完了。“她叹了一口气。

我愣住了。没想到今天的游泳训练晚半小时结束，就错过享受美食的时间。

我看到老板娘布满汗水的脸上出现了调皮的笑容。”但我还是给你留了两包。”她端上了装有保丽龙盒子的红色塑料袋。我笑着接过塑料袋，向她道谢。

老板娘说：“不用谢，我知道你平时运动很辛苦的。你妈妈还好吧？很久没有看到她啦！”一阵慌乱涌上了心头，我不知应该如何回答。我只能点点头，然后转身离开。反正大家都是邻居，这种事可以在我们再碰面时解释的。

打我有记忆起，我妈最喜欢光顾老板娘的摊位。我童年时和母亲相依为命，和她的周末时光大多是在泳池和小贩中心度过的。还记得妈第一次牵着我稚嫩的小手，领着我吃叉烧饭时，我禁不住垂涎欲滴，眼睛瞪得跟盘子一样大。老板娘的笑容令我至今难以忘怀。

妈妈说，她们绕着我有多可爱这个话题滔滔不绝地聊天，久而久之开始海阔天空地谈话了。

妈妈最近的工作越来越繁忙。我对烹饪一知半解，因此负责买饭回家。一踏进家门，妈依然沉浸在堆积如山的文件中，完全没有注意到我。

我心中又打了个结。虽然想叫她吃晚餐了，但不想打扰她的工作，小心翼翼地说了一声：“妈，你的烧肉饭可以吃了。”

“我刚才吃过了，你吃吧。”她指着旁边已撕开的泡面包装纸，急躁地说。我一听，内心一沉。明明是好心地为她买饭，谁知会这样被她拒绝。

”饭就先放厨房里吧。”妈瞄了瞄我手中的塑料袋，然后继续埋头苦干。

“哦，那我先吃吧。”我掩饰了心中的无奈，把两盒饭端到厨房里。我坐在圆桌前缓缓地咀嚼着米粒，盯着面前的空位。凉风从窗边徐徐吹来，让我浑身冷飕飕的。

虽然我和妈之间此刻只隔一个房间，但是我觉得有几条街的距离。

我陷入深思，妈养家糊口的确不容易，但为什么她连享用一顿两人餐的时间都抽不出来了？

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我拖着脚步走到楼下的垃圾桶，手中还提着那盒未被触碰过的叉烧饭。跟我早已冷却的心房不一样，放在电水壶上的饭盒还是暖呼呼的。这时，我注意到老板娘拉着手推车走来的身影。我立即心急如焚。如果她看到我把那红色塑料袋丢掉，应该不会欢迎我下次光临她的摊位了。

凝望着她稍微佝偻的背，同情之心油然而生。我想起她正在外国留学的儿子和去世的丈夫，想起她空无一人的家居，想起她在疫情期间营业时在窄小的摊位中经历的心酸，想起了她有多久没好好吃一顿饭。我顿时做出了决定，和蔼地向老板娘打招呼。“老板娘好！这烧肉饭……其实是给您的。您平时很辛苦，也是时候享受一下吧。”

尽管天色已经暗了下来，她脸上浮现的甜蜜微笑还是如曙光般照人。她戴着口罩，但我还是看得出她有皱纹的脸上的欣慰神情，跟以前一模一样。

（作者是新加坡艺术学院学生，联合学生通讯员）