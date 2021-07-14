“新空下”选拔赛线上举行 入围决赛名单出炉

“新空下”全国新谣歌唱比赛选拔赛上周六（10日）首次以线上的方式举行，44名独唱组参赛者及10个合唱组别一争高低。

三位评审——本地资深歌手洪劭轩、潘盈和巫奇当天在裕廊先驱初级学院通过线上平台观赏参赛者的演出。参赛者须在一至两分钟内，以自弹自唱，伴奏或伴唱带下演绎新谣特定曲目或 “新空下”历届得奖作品。

最终，有八名独唱者与三个合唱组别顺利脱颖而出。他们将于本月31日（星期六）参加本届 “新空下”的决赛。

评审之一的巫奇肯定参赛者出色的表现。他说：“参赛者不仅熟悉新谣，还用自己独特的创意方式重新演绎，让我大开眼界。”

独唱组入围者是陈艺鸣（公教中学）、陈裕晴（新加坡理工学院）、黄盅艺（南侨中学）、黄思宣（英华中学（自主））、叶芷彤（新加坡艺术学院）、张晋源（华侨中学）、周晗雨（新加坡艺术学院）及林正博（新加坡理工学院）。

合唱组入围者则是“四季乐队”（新加坡理工学院）、“耀星组合”（女皇镇中学）和“一起争军”（新加坡理工学院）。

创作组入围决赛名单已上载至推广华文学习委员会网站（www.cpcll.sg）及“新空下”专页（xinyao.zaobao.com）。“新空下”由推广华文学习委员会主办，裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室和《联合早报》联办。

想知道三位评审对于本届参赛者有何评价？立即点击观看！

巫奇

洪劭轩

潘盈