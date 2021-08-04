【校果】爱上自然可以这么玩！义安理工生借综艺风带你玩透透

为了鼓励更多年轻人喜欢大自然，四名义安理工学院华文传媒系学生开启毕业项目“致，大自然”（Love, Nature)。

项目组长叶璟慧（19岁）希望透过这个项目传达大自然的正能量。她说：“与其用教育的方式，我们希望可以做轻松快乐的内容去激发新加坡年轻人探索大自然。只有真正享受在其中，才能够感染观众。”

义安理工学院学生易钧莹（左起）、王可渝、符孜晴和叶璟慧在毕业项目中到新加坡各个自然景点游玩，希望鼓励更多年轻人接近大自然。（受访者提供）

通过YouTube（ bit.ly/3jbJviT），小组推出了“一起趣踏青”系列，以搞笑有趣的综艺形式在不同的自然景点完成指定任务。四名学生化身主持人及玩家，分成两个战队展开俩俩比拼。视频也介绍值得去探索的自然景点和特色。

在Instagram（@team.lovenature）和小红书（bit.ly/2Vg90b1）上，小组成员采用“晒”个人与景点的合照，来展现某个自然地点的美景美色，而且还用“做笔记”的方式突出值得留意的看点。为了给到访过的自然景点赋予新一层的意义，他们分别创造了代表着每个队员的卡通人物，每打卡一个景点，便会以插画形式把真实经历过的事情展现出来。

居家防疫也可以体验大自然之美

新加坡自5月16日起进入高警戒解封第二阶段，许多国人居家防疫，“致，大自然”也推出新的计划——“居家系列”就此诞生。四名成员以初学者的姿态在家中尝试做各式各样跟自然相关的活动，如插画、种植蔬菜，以及拍摄大自然篇的美照。通过这个形式，可以赋予喜欢大自然但无法出门的人，或不知如何在家打发时间的人灵感。他们也与艺术品制造商Umistrong合作，举办了以大自然为主题的画画竞赛。参赛者可以与热爱美术和大自然的网友切磋，并利用社交媒体快速分享给更多人欣赏大自然。赢家还可获取丰富奖品。

毕业项目的收获

在拍摄“一起趣踏青”视频的过程中，四名学生学到如何更好地策划拍摄，在镜头面前展现自己也更加游刃有余。负责管理社交媒体的易钧莹说：“通过这个项目，我们也挑战了之前没有尝试过的领域。例如插画、做Instagram滤镜，还有策划一档‘综艺节目’等。”