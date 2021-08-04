【校果】谁说不上大学就会被淘汰？五理工生用IG破解社会迷思

五名义安理工学院学生透过Instagram（IG）尝试打破社会传统想法，分享生活经历故事，探讨是否“如果不上理工学院不上大学，就被社会淘汰”。

“不论去理工学院还是初级学院，有没有对错？”五名义安理工学院华文传媒系三年级学生陈心怡、周玟萱、颜佩芸、谢冰和江婕绮的毕业作品，花了数月时间创立IG账号“致己”（Instagram.com/dearme.withme_ch），采访个案，探讨这个课题。

他们发觉在现今社会中，人们非常注重课业，多数希望追求初级学院的道路取得成功。为了打破这个传统的想法，他们希望分享身边朋友的经验，鼓励青少年勇敢追求梦想。

五名义安理工学院华文传媒系三年级学生借IG账号“致己”探讨青年关心的课题。（作者提供）

这群学生观察到一般父母传统的想法，可能无意中阻止青少年或想要追求自己的兴趣。

陈心怡说：“一开始父母觉得理工学院比不起初级学院。可是看到自己的热忱，渐渐得到父母支持。”她发现身边许多朋友都在挣扎，面临同个问题。

周玟萱说：“我有很多朋友很想追逐梦想，可是无能为力。我有一名理工学院的朋友因为父母不同意而转科，结果对现在读的课程感到无趣。我想鼓励青年勇敢地追求他们的兴趣，这不是叫他们不听父母的话，而是跟父母好好沟通。不要因为得不到别人的肯定或因为别人口中说的‘不好’，而放弃自己想要追求的兴趣。”

他们根据IG账号调查发现，年龄介于30至45岁的公众浏览他们的内容，其中包括年轻家长。周玟萱说，他们希望通过IG平台教导青年如何跟父母沟通想法，也希望父母可以支持孩子。每个人对成功的定义不同，应该根据自己的定义达成。

为此，这群学生也跟校内的辅导员（NP Counsellor）和同伴帮助者社（NP Peer Helpers）合作，寻求建议和意见，以更好地展现适合的内容以及帮助青年解决疑问或烦恼。学生若有疑问也可以私信他们。

IGTV视频《致我崎岖不平的青春》

这群学生以IG视频方式分享一些过来人的故事，希望可以给在观看的父母或年轻人力量和勇气。这些话题或经历分享将包括如何调整跟别人比较的心态和负面想法。

义安理工毕业生郑启源是在IG分享生活经验的其中一名年轻人。他认为，现今社会人们很少出来分享他们的生活故事，希望借自己的分享，鼓励更多人说出他们的故事。

义安理工毕业生郑启源在IG分享生活经验。（作者提供）

此外，“致己”还特制了解压礼盒，让人发觉自己的“五感”，借助解压活动，每日反思，让青年更加了解自己。

为前途感到烦恼的青年，可浏览Instagram.com/dearme.withme_ch寻找出路。本项目获新加坡全国青年理事会支持。

（作者是联合学生通讯员）