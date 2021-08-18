【校果】公初学生线上游马里他士 线下活学活用母语

公教初级学院母语部门为配合母语双周而主办的标志性项目“马里士他·文化拼图解码”，从2015年开始每年引领约450名初院一年级学生到马里士他，一边寻幽探秘，一边感受母语的活力。这个“传统”在2020年被冠病疫情“阻断”了，师生只能望着近在咫尺的马里士他兴叹。为了不再留下了空白一页，母语部门老师今年积极筹划，尝试各种平台，希望把整个历史文化之旅搬到线上，让学生不用踏出校门一步，也可以参观马里士他的历史文化景点。

游观马里士他之余，也要求学生借题发挥母语表达能力。老师为学生布置活动后的考查作业，每一名参与活动的学生必须根据话题“马里士他让我们感受到新加坡多元文化的丰富多彩。试谈谈你的看法”，使用母语完成两分钟的口头报告。学生在班上组成几个不超过五人的解码小队，小队由“领队”统筹，还有“教练”负责在撰写讲稿方面给予队员协助，“明星队员”则提供口头报告示范。

马里他士虚拟之旅四条走道20个景点。（公教初院提供）

借助国家文物局制作的“马里士他文化遗产之旅”和新传媒的《浮生街影第1集：马里士他路》，学生启动“2021马里士他线上文化拼图解码”活动，各支小队开始浏览历史、宗教、传统美食、建筑物四条路线列出的20个景点。经过一番讨论后，小队在每一条路线中选择一个景点，深入探索。

“2021马里士他线上文化拼图”的每一个景点附有三个锦囊，学生在需要时可以解囊求助。第一个锦囊“文化拼图解码”，有一段不超过5分钟的纪录片，回顾景点的历史，重温它的丰富多彩，展望它的未来。第二个锦囊“好介绍”，是由学长为景点特别制作的介绍短片，包括了他们的反思与寄望。第三个锦囊“请听我说”，老师为学生朗读与景点有关的文章，既可以积累知识，又可以学习朗读技巧。

身为领队的陈家欣（17岁）在完成解码拼图活动后说：“因为疫情的关系，我们没能亲自到马里士他路去探险，真的很可惜。但这个活动让我对马里士他有更深入的了解。”

陈凯萱（明星队员，17岁）兴致勃勃地说：“我好像闻到豆沙饼的香味，我和队员们约好，在疫情好转后一起去尝一尝老师介绍的豆沙饼。”

刘晔霓（教练，17岁）说：“活动的目标明确，我们学会了如何写讲稿，也掌握了口头报告的框架，再也不怕两分钟的口头报告了。”

受访学生说，从实体到虚拟，从线下到线上，感谢老师们的辛劳，为学生准备一顿丰富的历史文化飨宴，也更珍惜队员们在互相帮助时展示的友谊。