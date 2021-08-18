【校果】抢答美食与地标问题，网游蔡厝港寻老虎 裕廊先驱初院师生非一般为国家庆生

8月6日，裕廊先驱初级学院举办了一场非比寻常的国庆日庆祝活动。为了避免人群聚集，今年的活动再次移师线上，而线下则是以班级为单位。全院同学虽不能齐聚一堂欢庆新加坡56岁生日，但这并没有浇熄大家的热忱，反而更加踊跃地参与，彰显了同学们的拳拳爱国之心。

国庆庆祝活动由裕廊先驱初院公民教育与社区服务委员会和公民与道德教育课的学生代表联合主持，由他们与各班学生分享他们精心安排的节目。在主持人的带领下，学生通过预录的短片，参与不同活动，比如通过视频中的手绘动画，竞猜新加坡的代表性食物与著名地标。只要班上同学齐心协力，在短时间内答对更多的题目，累计足够高的分数，就有机会获得学校书店的礼券。这个游戏既能激发学生的求胜欲，又能深化自己对祖国的了解，寓教于乐。

外国学生领略新加坡文化魅力

国庆庆祝活动也欢迎来自五湖四海不同国籍的学生参加，领略新加坡文化的魅力，融入本地生活。虽然他们不是土生土长的新加坡人，但是当天仍穿着红色的衣服来到学校，积极参与各个节目，甚至在其中一项活动时，主动在白板上画出本地小贩美食、自然景观以及独特地标，让学生竞猜。他们当中有不少人早已融入了我们的生活环境与文化，对新加坡的周遭一切并不感到生疏。

“蔡厝港区虚拟探索之旅”是此次庆祝活动的重头戏。这可是高二学生自去年疫情来袭后就开始策划的节目，希望借此活动加深学生对自己邻里环境的认识。这项活动以寻找一只失踪的老虎为目的，把学生带进武吉班让、德惠、吉丰和林邦等邻里社区，通过探索不同社区的学校、宗教场所、民众俱乐部与活动中心等设施的历史与用途，更深入地了解政府在各个区域建设公共空间的重要性。在寻找这只“失踪老虎”的过程中，学生须过五关斩六将，利用谷歌地球应用找坐标、完成填字游戏、抢答问题、玩拼图游戏，并一起讨论完成任务。学生不但在游戏中快乐学习，还与彼此交流，同心协力解开谜题，加强了班级凝聚力。

设计具本地特色的徽章

当然，国庆活动也少不了为新加坡设计有代表性的徽章。各班同学发挥创意与想象，选择新加坡有代表性的人事物，如本地著名人物、传统建筑、食物、景点，或者本地品牌，来设计具有新加坡特色的徽章。学校将从每个班级选出五份入围作品，再按照岛国的地理形状，把这些徽章粘贴在学校图书馆里的一面墙上。这不但能表现出新加坡多元文化的魅力，还能彰显同学们团结一心的爱国精神。

学生设计具有新加坡特色的微章。（裕廊先驱初院提供）

受访学生廖蕴熹说：“今年的国庆庆祝活动虽然是我在裕驱初院庆祝的第一个国庆节，但这些节目形式十分新颖，具有裕驱的特色。我最喜欢的环节是最经典的大合唱国庆歌曲，因为虽然大家只能留在班里庆祝，不能与全校同学其乐融融地合唱国庆歌曲，但气氛丝毫没有因此而被削弱。老师和一些学生提前录好的歌曲通过网络播放依旧热情洋溢，同学们也将这热闹的国庆气氛带到整个校园。”

学校通过每个班线上连结大合唱，为国庆庆祝活动画下完美的句点。虽然大家不能像以往那样，在大礼堂感受大合唱的气氛，但通过耳熟能详的国庆歌曲，一样能强化同学之间的感情；线上大合唱也让大家感受到不一样的氛围——虽然不能近距离接触，彼此却一直都在，成为大家克服挑战的支柱。