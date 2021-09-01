记录时代巨变的冠病热词

时代巨变之际，语言是忠实的记录者。防疫一年多，世界各地刷新流行用语，这些疫下热词和防疫口罩一样，成为人们日常防疫的一部分。＠世代编辑部选出了12个冠病热词，哪些是你最常用到的？

去年冠病疫情刚开始时的兵荒马乱仿佛还历历在目，网民更是不亦乐乎地大发神威，发明出不少疫情热词。语言是记录社会和时代的符号，而冠病疫情显然是这两年的底色。《联合早报》记者搜集了世界各地的12大网络疫情热词，其中不少仍持续发力，有些已成历史一笔。

WFH

即居家工作（Work From Home）的缩写。

出处：这个缩写在疫情暴发前已在使用。疫情期间居家办公成为许多上班族的新常态，WFH使用频率大大增加。那么孩子们呢？学生当然是居家学习（HBL，home－based learning）啦。

例句：现在大家都WFH，省了很多通勤时间。

lockdown

世界各国为了防止疫情蔓延而实施限制人们的行动，减少外出／聚会，封锁国境等措施。

出处：封锁措施并非疫情特有，这个词一直出现在正式或非正式的场合上。去年1月，中国武汉因为冠状病毒首次封城（lockdown）；同年4月，许多国家和地区实施lockdown防疫措施，估计39亿人口，即一半以上世界人口接受大封锁。

例句：去年4月，新加坡lockdown两个月，降低病毒在人群中蔓延的风险。

covidiot

冠病白痴、冠病傻瓜，泛指在冠病疫情下做出不负责任的行为，或无视政府指令的人，和疫情中违反安全规则者。

出处：covid（冠病）与idiot（笨蛋）结合为新词。疫情刚开始流行蔓延时，不少人不相信病毒的危险，无视政府和亲友的劝告，拒绝配合防疫措施，保持疫前生活方式，导致疫情加速扩散。这个嘲讽称呼，已收录在Urban Dictionary、Macmillan Dictionary。词语带有侮辱性，慎用为宜。

例句：刚才有一群covidiot无视安全管理措施聚众打牌，结果被抓了。

coronials

冠状病毒一代，特指疫情封锁期间以及之后几个月出生的婴儿，相对应的是millennials（千禧一代）和Generation Z（Z世代）。

出处：去年许多人被困在家中与世隔离，外界预测这一年将会有一股婴儿潮。这一批婴儿被戏称为冠状病毒一代。

coronoia

许多人因冠病疫情而陷入恐慌。这个代表百年一遇的瘟疫所引起的恐慌现象，已被辞典纳为新词。

出处：由于初期冠状病毒相关情报不足，加上大家对病毒传播所知有限，使得各种阴谋论层出不穷，间接导致许多人陷入coronoia。

适用场景：可用来形容一个人失去了平日的逻辑与理性，陷入了冠病恐慌。

maskaphobia

即“口罩恐惧症”，害怕或歧视别人戴口罩抗疫。

出处：在疫情暴发之前，maskaphobia一般被解读为“面具恐惧症”，因为mask同样有面具的双重意思。这种症状存在于少数人群之中，是一种心理现象。它在不同人身上的体现方式不同，有人怕小丑面具，也有人怕宗教面具。在疫情期间，这个词语也用作泛指一些人对他人为了防疫而戴口罩感到十分厌恶恐惧，甚至自己不愿戴口罩抗疫，更极端的还会歧视、攻击戴口罩的人。

例句：当有些人表现出对口罩的厌恶和不屑，甚至因此开始攻击戴口罩的人时，她／他或许就是有maskaphobia了。

附注：在去年疫情刚开始流行时，有海外新闻报道，一些欧美国家的亚裔留学生具有较强的防疫意识，戴上了医用口罩，导致一些有maskaphobia的当地人的种族意识受激化，歧视、攻击了留学生。直到疫情开始大范围流行，人们对防疫和病毒认识更深了，情况才逐渐好转。

quarantine and chill

指遵守社交隔离，宅在家里放松自乐。

出处：去年2月，推特网民开始了话题#quarantine and chill,呼吁大家主动待在家里减少与外界接触，在家里自娱自乐。这个组词就像是人们常用的“Netflix and chill”，不过是以自我隔离为主要目的。网民在这个话题下纷纷晒出居家隔离写照，分享自己在家里的活动与状态。

例句：朋友A：最近外面疫情不太妙啊，你都在干吗？朋友B：在家quarantine and chill。

quaran-stream

“隔离追剧”，即在封城社交隔离期间一口气看完多部电视剧或电影。

出处：在Quarantine and chill开始流行时，quaran-stream也一并开始在网络上流行。除了指隔离追剧，有时也指在隔离期间的网络直播。一般网民使用这个词汇时，通常指的是在隔离期间追剧的意思。

附注：在隔离期间，海外有不少歌手、乐队为疫情祈福，在网络平台上隔空合作，为歌迷在这段特殊时期带来心理上的慰藉，譬如thequaranstream2020节联合了美国各地的乐队呈献演出直播；去年港台歌手许冠杰、陈奕迅、五月天、袁维娅、刘若英等也举办线上演唱会。

例句：朋友A：哎，你最近在家干什么？朋友B：Quaran-stream啰。你有什么剧推荐吗？

spendemic

由spend（花费）与pandemic（大流行病）结合为新词，指疫情消费，即疫情期间居家隔离时做更多网购。虽然封城期间不能出门血拼，可口袋照样空空。

出处：去年3月开始在网络上流行，也被牛津词典收为新词。人们被困在家中，不仅精力无处发泄，也有疫情带来的心理压力。因此，人们反而增加了消费的频率，譬如网购奢侈品拍摄照片放上社交账号，在全国各地点外卖等。专家说，人们是以此打发时间，纾解心理压力。

例句：我本来以为疫情期间在家能省钱，没想到spendemic没放过我，控制不了自己的手要网购呀！

不约而同

“不约而同”原指没有事先商量而彼此见解或行动一致。因冠病疫情，该词有了新含义——不约会、不聚集已经成了大家共同遵守的规则。

出处：去年底中国国家语言资源监测与研究中心发布“2020年度十大网络用语”的新词之一，是兼顾专家意见和数据监测收集而成。

适用场景：可以用来形容大家一致地遵守抗疫条规，实行居家隔离。

逆行者

指反着众人的方向而行，不走寻常路。逆行者指由于职责和信念所系，在发生重大危险时不顾个人安危，迎难而上，去拯救他人的生命、财产安全的人。

出处：去年，“逆行者”成为中国对在冠病疫情阻击战中涌现出的先进个人和集体的称呼，涵盖广大医务工作者、疾控工作人员、人民解放军指战员、科技工作者、社区工作者、公安民警等做出重大贡献的人，前线防疫的工作者均被称为“逆行者”。

校正回归

指数值校正后回归到正确的数值曲线上。

出处：由于采检工作繁复，时有延误与错误，台湾防疫指挥中心修改之前公开的疫情数据，抹去之前采检报告的确诊数字，并且称之为“校正回归”。公众不解其意，认为是政府想要掩盖真实数字，并创作不少梗句，讽刺官方多次更改言辞反悔的现象。